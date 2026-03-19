Cunhado de Vorcaro transferiu R$ 41 milhões à Lagoinha fechada em Belo Horizonte

247 - O empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, realizou 54 transferências que somam R$ 40,9 milhões para a unidade da Igreja Batista da Lagoinha no bairro Belvedere, área nobre de Belo Horizonte. Os repasses ocorreram entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, conforme extratos bancários enviados à CPMI do INSS, informa a Folha de São Paulo.

O primeiro envio foi feito em 17 de outubro de 2024, no valor de R$ 2 milhões, pouco mais de um mês após a abertura formal da unidade religiosa, registrada em setembro do mesmo ano. Zettel aparece como presidente da instituição no cadastro da Receita Federal e atuava como pastor voluntário no local até novembro, quando foi afastado após a deflagração da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master.

Os registros mostram que, após os primeiros repasses, os valores continuaram a ser transferidos ao longo dos meses seguintes. Em abril de 2025, as transferências atingiram o pico mensal, com R$ 8 milhões. Em seguida, os valores diminuíram gradualmente: R$ 6 milhões em maio e junho, R$ 4,4 milhões em agosto, R$ 4 milhões em setembro, R$ 1,8 milhão em outubro e R$ 500 mil em janeiro deste ano. Não houve movimentações em julho, novembro e dezembro.

A Igreja Batista da Lagoinha afirmou, em nota, que não tinha conhecimento das transações. Segundo a instituição, cada unidade possui autonomia administrativa e financeira. “Nesse formato, a gestão financeira é de competência exclusiva de cada igreja. Por essa razão, a Lagoinha Global nunca teve conhecimento de transações milionárias de Fabiano Zettel destinadas à Lagoinha Belvedere”, declarou.

A assessoria da igreja informou ainda que Nathalia Vorcaro, esposa de Zettel, assumiu a gestão da unidade após a prisão do empresário. Segundo ela, os valores estariam devidamente registrados. “Não há qualquer retorno de valores à conta pessoal de Zettel”, afirmou.

A unidade do Belvedere encerrou suas atividades no último domingo (15), menos de duas semanas após Zettel voltar a ser preso pela Polícia Federal. A igreja não detalhou os motivos do fechamento do templo, que atendia frequentadores de alta renda na região.

A relação entre a família Vorcaro e a Igreja Lagoinha é antiga. Henrique Vorcaro, pai de Daniel, já financiou projetos da instituição e ajudou a quitar uma dívida do pastor André Valadão. O próprio Valadão celebrou o casamento de Nathalia Vorcaro com Zettel, em 2018.

Zettel é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro de Daniel Vorcaro e foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, em janeiro. Ele chegou a ser preso ao tentar deixar o país em um jatinho com destino a Dubai, sendo liberado horas depois.

Formado em direito, o empresário é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de investimentos com participação em diversas marcas do setor de alimentação e suplementos. Apesar de não ter vínculo formal com o Banco Master, ele já atuou em negócios ligados ao ex-banqueiro.

Além disso, Zettel teve participação relevante no financiamento de campanhas eleitorais. Em 2022, doou R$ 3 milhões para Jair Bolsonaro (PL) e R$ 2 milhões para Tarcísio de Freitas (Republicanos).