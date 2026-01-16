Feminicídio segue tragédia impune

Entre tantas tragédias nacionais, o feminicídio permanece como uma das mais antigas e persistentes.

O dado mais recente, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa que 1350 mulheres foram assassinadas entre janeiro e novembro de 2025 -- número superior a três homicídios por dia, sem falar em casos de agressão e violência que antecipam novos crimes em um futuro próximo.

Cabe registrar. Há décadas que o feminicídio produz tragédias permanentes nas famílias do país, num quadro de violência e impunidade incompatíveis com um padrão básico de existência civilizada.

Há pelo menos 50 anos, quando o país experimentou um avanço nos debates sobre os direitos e a proteção das mulheres, essa tragédia deixou o ambiente de dor e segredo das famílias para se tornar assunto de conhecimento público, a ser debatido e enfrentado com responsabilidade e coragem.

Era possível imaginar que, exposta e debatida em ambientes públicos, gerando vergonha e constrangimento em seus responsáveis, a violência contra as mulheres andasse para trás.

Meio século mais tarde, é possível reconhecer mudanças positivas na condição social feminina, como direito ao estudo, ao trabalho, a uma vida independente.

Mas os dados objetivos são implacáveis e devem servir de advertência e estímulo para se combater uma criminalidade vergonhosa e inaceitável. Quando se trata do fundamental direito à vida, a condição feminina exibe uma inaceitável rotina de violência, crime e impunidade.

Alguma dúvida?