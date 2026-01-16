TV 247 logo
        Feminicídio segue tragédia impune

        Quando se trata do fundamental direito à vida, a condição feminina exibe uma inaceitável rotina de violência, crime e impunidade

        Ato contra o feminicídio em Copacabana (Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

        Entre tantas tragédias nacionais, o feminicídio permanece como uma das mais antigas e persistentes.

        O dado mais recente, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa que 1350 mulheres foram assassinadas entre janeiro e novembro de 2025 -- número superior a três homicídios por dia, sem falar em casos de agressão e violência que antecipam novos crimes em um futuro próximo.

        Cabe registrar. Há décadas que o feminicídio produz tragédias permanentes nas famílias do país, num quadro de violência e impunidade incompatíveis com um padrão básico de existência civilizada.

        Há pelo menos 50 anos, quando o país experimentou um avanço nos debates sobre os direitos e a proteção das mulheres, essa tragédia deixou o ambiente de dor e segredo das famílias para se tornar assunto de conhecimento público, a ser debatido e enfrentado com responsabilidade e coragem.

        Era possível imaginar que, exposta e debatida em ambientes públicos, gerando vergonha e constrangimento em seus responsáveis, a violência contra as mulheres andasse para trás.

        Meio século mais tarde, é possível reconhecer mudanças positivas na condição social feminina, como direito ao estudo, ao trabalho, a uma vida independente.

        Mas os dados objetivos são implacáveis e devem servir de advertência e estímulo para se combater uma criminalidade vergonhosa e inaceitável. Quando se trata do fundamental direito à vida, a condição feminina exibe uma inaceitável rotina de violência, crime e impunidade.

        Alguma dúvida?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

