Homem é procurado após matar mulher a tiros na frente da filha em BH

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de um homem de 28 anos suspeito de assassinar a ex-companheira dentro de uma residência em Belo Horizonte, na véspera do Ano Novo. A vítima, de 26 anos, foi morta com seis disparos de arma de fogo, crime que teria ocorrido na frente da filha do casal, de apenas cinco anos. Após o ataque, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades, segundo a Folha de São Paulo.

O homem, identificado como Alex de Oliveira Sousa, teria deixado o local logo após o crime, ocorrido na quarta-feira (31), e estaria sendo procurado desde então.

Segundo familiares, a jovem, Cinthya Micaelle Soares Roliz, havia encerrado o relacionamento cerca de três meses antes do assassinato, após descobrir uma traição. Desde o término, o ex-companheiro não aceitava a separação e passou a persegui-la de forma constante, com ameaças frequentes. A vítima chegou a obter uma medida protetiva contra ele e, temendo pela própria segurança, cogitava deixar o país.

A mãe de Cinthya relatou à TV Record o grau de perseguição sofrido pela filha. “De manhã, à tarde, noite, madrugada, toda hora. Ele não dava sossego para ela no telefone, no trabalho, em todos os lugares ele perseguia. Ele ligava para Deus e o mundo e descobria o número de todo mundo para poder perturbar ela”, afirmou.

Com receio do comportamento do ex-companheiro, Cinthya havia se mudado recentemente para a casa da avó. No dia do crime, ela recebeu uma ligação de Alex pedindo que subisse ao andar superior do imóvel. Ao atender ao chamado, foi atingida pelos disparos diante da criança. Familiares relataram que, logo após o crime, a menina disse: “papai matou a mamãe”, e que está profundamente abalada emocionalmente.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes criminais, com passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e roubo. A fuga teria sido feita em uma motocicleta com placa adulterada, o que dificulta a localização imediata.

O corpo de Cinthya Micaelle Soares Roliz foi sepultado nesta quinta-feira (1º), no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte. As investigações continuam, e a polícia segue em busca do suspeito.