Homem é preso após estuprar e tentar matar ex-companheira no MT

247 - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (30) suspeito de estuprar e tentar matar a ex-companheira no município de Jangada, em Mato Grosso. Após o crime, ele fugiu da cidade e tentou se esconder em Cuiabá, mas acabou localizado durante uma operação policial.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Mato Grosso, que relatou que a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Rosário Oeste, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). O suspeito foi capturado após diligências que se estenderam até a capital do estado.

O crime teve início na noite de sábado (27), quando o homem invadiu a residência da ex-companheira, inconformado com o fim do relacionamento. No local, ele teria submetido a vítima a horas de violência, com agressões físicas, ameaças constantes e tentativa de assassinato com o uso de uma faca.

Além das agressões, o suspeito também praticou violência sexual. Segundo o registro da ocorrência, ele 'consumou a conjunção carnal sem o consentimento da vítima', configurando o crime de estupro.

Em um momento de descuido do agressor, a mulher conseguiu pedir socorro a familiares, que se deslocaram até a residência. Ao perceber a presença dos parentes, o suspeito intensificou as ameaças e fez a vítima refém, pressionando uma faca contra sua barriga.

A vítima conseguiu convencer o ex-companheiro a permitir que ela deixasse o local. Na sequência, o agressor também fugiu. Mesmo após os fatos, o homem voltou a procurar a vítima, demonstrando que continuava a persegui-la e que não demonstrava arrependimento pelo crime.

Com a comunicação do ocorrido, a Polícia Civil iniciou as buscas. O suspeito foi localizado em Cuiabá e preso em flagrante com o apoio da Core. Ele foi encaminhado para a unidade especializada, onde foi interrogado pelo delegado de Rosário Oeste, Mauro Cristiano Perassolli Filho.

Após o depoimento, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.