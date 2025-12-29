Influenciador bolsonarista incita crime contra filha de Moraes

Por Ricardo Nêggo Tom (247) - O influenciador bolsonarista Alex Oliveira, dono do perfil @respeitaoalex, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, postou um vídeo no qual sugere que os bolsonaristas ajam “fora das 4 linhas” e ataquem a filha do ministro Alexandre de Moraes, Giuliana Barci de Moraes, a quem ele classifica como o “calcanhar de Aquiles” do magistrado. Alex, que também se apresenta como coach, aparece sentado à beira de uma piscina e dando dicas sobre como derrubar Moraes e devolver o país ao bolsonarismo.

O influencer chama Moraes de “cabeça de ovo, e o acusa de manipular o jogo político no país contando com o apoio da familia Moreira Salles, dona do banco Itaú, e que, segundo ele, vende o nióbio brasileiro para os EUA. Citando o suposto contrato de R$ 129 milhões entre a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e o banco Master, o bolsonarista diz que “ninguém vai tirar Moraes do poder, se continuarem jogando dentro das 4 linhas”, insinuando uma nova tentativa de golpe ou alguma espécie de rebelião bolsonarista para atingir o seu intento.

Manipulando cartas de baralho enquanto fala, Alex Oliveira explica que “para derrubar a família Moreira Salles tem que como começar pelo banco Itaú, e para derrubar o Moraes tem que ir pela filha dele” Usando de um tom tanto irônico como ameaçador, o influenciador acrescenta: “o que deixaria um pai mais fora de controle do que ver a própria filha cair?”, sugerindo alguma ação violenta ou fora da lei contra a filha do ministro, para atingi-lo diretamente. Alex encerra o vídeo dizendo que “as cartas estão na mesa”, como se estivesse acabado de ensinar aos bolsonaristas o caminho das pedras para destruir o principal opositor do seu projeto de poder golpista.

O vídeo tem 157 mil curtidas e mais de 4 mil comentários, mostrando um grande e perigoso alcance para um conteúdo que estimula a violência contra a filha de um ministro da suprema corte. Ousado e mostrando despreocupação com as consequências de sua postagem, o influenciador ainda marca os perfis do presidente Lula, do ministro Flávio Dino e do Senado Federal nos comentários. O analista geopolítico Vinicios Betiol compartilhou o vídeo no seu perfil do “X” e chamou a atenção para o teor da publicação, considerando criminosa a incitação feita à parte da população brasileira para que se cometa algum crime contra Moraes e sua família. Assista ao vídeo: