Passageiro é detido pela PF após importunação sexual em voo

247 - Um passageiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (31) após cometer importunação sexual a bordo de um voo comercial que partiu de Brasília com destino a Macapá, no Amapá. O crime ocorreu ainda durante o trajeto aéreo e mobilizou a tripulação da aeronave depois que outros ocupantes perceberam a situação, relata Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

Passageiros notaram que o homem tocava uma mulher enquanto ela dormia e imediatamente comunicaram o fato à equipe do voo. Diante da denúncia, o comandante acionou as autoridades responsáveis, seguindo o protocolo de segurança previsto para esse tipo de ocorrência.

Assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Macapá, agentes da Polícia Federal abordaram o suspeito ainda na aeronave. Ele foi retirado do voo e conduzido à Superintendência Regional da PF no estado, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

Após a conclusão dos procedimentos policiais, o homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias.

A legislação brasileira prevê pena de até cinco anos de reclusão para o crime de importunação sexual, tipificado quando há ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros.