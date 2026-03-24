Fronteiras em movimento, direito em colapso

Embora não haja um anúncio formal de anexação territorial, autoridades e setores militares israelenses têm sinalizado de forma crescente a possibilidade de avançar sobre o sul do Líbano, sob o argumento de afastar o Hezbollah da fronteira e estabelecer uma chamada “zona de segurança”. Essa formulação, que à primeira vista se apresenta como medida defensiva, carrega implicações muito mais profundas. Na prática, abre caminho para a presença prolongada de forças militares em território libanês e reintroduz, ainda que de forma indireta, a lógica da ocupação e da expansão territorial como instrumento de segurança.

A possibilidade de Israel ampliar suas fronteiras em direção ao sul do Líbano — sob a justificativa de conter o Hezbollah — marca um ponto de inflexão perigoso no atual cenário internacional. Não se trata apenas de uma escalada militar em uma região historicamente instável. Trata-se da reintrodução explícita de uma lógica que o mundo, ao menos formalmente, havia buscado superar: a expansão territorial como instrumento de segurança.

O conflito entre Israel e o Hezbollah não é novo. Desde a retirada israelense do sul do Líbano no ano 2000 e, sobretudo, após a guerra de 2006, a chamada “Linha Azul” — estabelecida sob supervisão das Nações Unidas — tem funcionado como uma fronteira de facto, ainda que permanentemente tensionada. De um lado, Israel alega enfrentar uma ameaça constante proveniente da atuação militar do Hezbollah, organização armada com forte presença no sul libanês. De outro, o Líbano permanece um Estado fragilizado, incapaz de exercer controle pleno sobre seu território.

É nesse contexto que emerge a atual sinalização de avanço territorial.

A invocação do Hezbollah como justificativa revela um padrão recorrente na história das relações internacionais: a transformação de ameaças reais em fundamento para ações que ultrapassam a lógica defensiva. Não se trata de negar a existência ou a capacidade militar do Hezbollah. Trata-se de compreender como essa ameaça vem sendo mobilizada para legitimar uma mudança qualitativa no conflito — uma mudança que desloca o foco da contenção para a possível redefinição de fronteiras.

Esse deslocamento é decisivo — e profundamente problemático.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a proibição da aquisição de território pela força tornou-se um dos pilares do direito internacional, consagrado na Carta das Nações Unidas. Esse princípio não eliminou conflitos, mas estabeleceu um limite claro: fronteiras não devem ser redesenhadas pela guerra. Quando esse limite é relativizado, abre-se um precedente de alcance muito mais amplo do que o caso específico em questão.

A hipótese de avanço sobre o sul do Líbano representa exatamente esse tipo de ruptura.

Ainda que Israel invoque o direito à autodefesa, esse direito não é ilimitado. Ele não autoriza ocupações prolongadas nem, muito menos, a incorporação de territórios alheios.

Quando a autodefesa passa a servir de argumento para expansão territorial, entra-se em uma zona cinzenta em que conceitos jurídicos são esvaziados e reconfigurados conforme conveniências estratégicas.

O sul do Líbano, por sua vez, não é um espaço vazio a ser reorganizado. Trata-se de uma região densamente povoada, marcada por vulnerabilidade social, pela presença de forças de paz das Nações Unidas encarregadas de monitorar a fronteira com Israel, e por uma memória recente de ocupação e conflito. Qualquer tentativa de controle territorial direto tende a produzir não segurança, mas resistência, instabilidade prolongada e escalada do confronto.

Há ainda um elemento adicional que torna essa dinâmica particularmente preocupante. A escalada da guerra no Oriente Médio, com o confronto envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o Irã, ocupa o centro da atenção internacional, monopoliza o noticiário e mobiliza a diplomacia global. Nesse contexto, outras movimentações estratégicas tendem a ocorrer à sombra desse conflito maior. A possibilidade de avanço israelense sobre o sul do Líbano insere-se precisamente nesse espaço de menor visibilidade, onde decisões de grande impacto podem ser gestadas sem o mesmo nível de escrutínio internacional. A guerra, nesse caso, não apenas destrói — ela também obscurece, desloca o foco e cria as condições para que agendas paralelas avancem com menor resistência.

Mas o problema não se limita à região.

Quando um Estado sinaliza a possibilidade de expandir suas fronteiras sob justificativa de segurança, ele testa os limites do sistema internacional. E a reação — ou a ausência dela — torna-se parte central do problema. A seletividade na aplicação das normas internacionais corrói sua credibilidade e transforma princípios em instrumentos de conveniência geopolítica.

Se a integridade territorial vale apenas em alguns casos, ela deixa de ser um princípio universal.

E é aqui que a posição da comunidade internacional se torna decisiva.

O silêncio, a ambiguidade ou a hesitação diante de uma possível expansão territorial não são neutros. Funcionam, na prática, como validação implícita. Em um sistema já fragilizado por múltiplas crises e disputas entre grandes potências, esse tipo de tolerância abre caminho para que outros atores adotem estratégias semelhantes.

O precedente não permanece localizado. Ele se espalha.

Além disso, há uma dimensão frequentemente negligenciada: o impacto humano. A ampliação do conflito no sul do Líbano implicaria deslocamentos em massa, destruição de infraestrutura e agravamento de uma crise já profunda. Trata-se de populações que já viveram repetidos ciclos de guerra e que seriam, mais uma vez, empurradas para a linha de frente de uma disputa que ultrapassa suas próprias fronteiras.

A invocação do Hezbollah, portanto, não pode servir como licença para ultrapassar limites que estruturam a convivência internacional. A segurança de um Estado não pode ser construída à custa da instabilidade permanente de outro — sob pena de transformar a própria noção de segurança em algo contraditório.

O momento exige mais do que cautela diplomática. Exige posicionamento.

Se há uma ameaça, ela deve ser enfrentada dentro dos marcos do direito internacional, com mediação, pressão multilateral e mecanismos institucionais. O que não pode ser naturalizado é o salto da contenção para a expansão.

A pergunta que se impõe, de forma cada vez mais urgente, é direta: até onde o mundo está disposto a tolerar?

Porque, neste caso, o silêncio não é apenas omissão. É participação indireta na consolidação de uma nova lógica — uma lógica em que fronteiras deixam de ser limites jurídicos e voltam a ser linhas móveis, redesenhadas pela força.

E uma vez rompido esse limite, dificilmente haverá retorno.

O que está em jogo, portanto, não é apenas o sul do Líbano, nem tampouco a relação entre Israel e o Hezbollah. O que está em disputa é a própria ideia de limite em um sistema internacional que parece, cada vez mais, perder sua capacidade de se autorregular. Se a expansão territorial volta a ser tolerada sob o argumento da segurança, abre-se a porta para um mundo em que qualquer fronteira pode ser contestada pela força — desde que acompanhada de uma narrativa conveniente. Nesse cenário, não há estabilidade possível, apenas a generalização do conflito como método.