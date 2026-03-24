Líbano expulsa embaixador do Irã e agrava crise diplomática

247 - O governo do Líbano determinou a expulsão do embaixador do Irã e o declarou persona non grata em meio à escalada de tensões entre os dois países. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores libanês divulgado nesta terça-feira (24), o encarregado de negócios do Irã, Tofiq Samadi Khoshkho, foi notificado sobre a revogação das credenciais do embaixador Mohammad Reza Shibani. As informações são da RT Brasil.

O governo estabeleceu prazo até domingo (29) para que o diplomata deixe o território libanês. A medida foi adotada após Beirute considerar que o Irã violou as "normas diplomáticas". Em resposta ao episódio, o Líbano também convocou seu embaixador em Teerã, Ahmad Sweidan, para consultas.

O episódio ocorre em meio ao aumento da instabilidade no Oriente Médio. Israel mantém agressões no sul do Líbano como parte de sua ofensiva contra o Hezbollah, ampliando a pressão na fronteira entre os dois países. De acordo com informações oficiais, os bombardeios causaram vítimas e danos a edifícios residenciais no território libanês.