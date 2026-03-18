Globo não resiste à sua natureza de escorpião e sugere ao STF que Bolsonaro vá para casa

Vamos à fábula: O Grupo Globo (escorpião) pede ao sapo (Brasil dos trabalhadores) carona para atravessar um rio. O Brasil dos Trabalhadores (sapo) hesita, porque teme o ferrão venenoso do escorpião (Grupo Globo), mas o Grupo Globo (escorpião) argumenta que, se picasse, ambos se afogariam. No meio da travessia, o escorpião (Grupo Globo) ferroa o sapo (Brasil dos trabalhadores). Questionado, o escorpião justifica ao sapo sua má-fé e trapaça: "É a minha natureza!"

Antes do início da leitura deste artigo, afirmo-lhe: o Grupo Globo é golpista, ultraneoliberal e subalterno aos interesses da alta burguesia brasileira e dos países estrangeiros ocidentais considerados desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos. Golpear governos e mandatários progressistas e combater os interesses nacionais e da população brasileira é sua principal vocação, porque realiza e efetiva um jornalismo de guerra, que distorce a realidade e manipula a verdade, assim como simplesmente decide mentir.

Tal corporação de negócios privados, proprietária de poderoso oligopólio midiático tem lado, o campo onde viceja a direita, intervém ilegalmente no processo político-eleitoral, como o fez inúmeras vezes no passado com suas edições “jornalísticas” deletérias, porque de uma sordidez jamais comparável. O Grupo Globo se tornou, no decorrer de décadas, o mais irresponsável e inconsequente propagador de fake news, a ter como princípio não ter princípios, porque impor seus interesses políticos e econômicos e dos grupos bilionários do mercado financeiro para quem serve de porta-voz é sua principal função perante aqueles que contam com os irmãos Marinho para seus propósitos imperialistas, colonialistas e de domínio e controle sobre as riquezas e a produção que o povo brasileiro gera para eles enriquecer e se locupletar.

Portanto, nada que surpreenda o Grupo Globo, por intermédio de suas diferentes mídias, defender em editorial a prisão domiciliar do político golpista e neofascista, o presidiário Jair Bolsonaro. Para o jornal dos Marinho, a molezinha teria de ser concedida por razões humanitárias, o que chega a ser um escárnio e aviltamento da inteligência alheia, porque se tem um sujeito perverso, que passou quase 40 anos a propagar discórdias, violências e todos os tipos de preconceitos e ações hediondas, a exemplo das 700 mil mortes por Covid-19, este indivíduo para quem o Grupo Globo pede clemência se chama Jair Bolsonaro — o sádico, o inclemente.

Para disfarçar e assim amenizar sua canalhice travestida de “preocupação” humanitária, como fazem recorrentemente os “patriotas” cidadãos de “bem”, o editorial de O Globo ressalta que, juntamente com a prisão domiciliar para que Bolsonaro possa conspirar à vontade de maneira livre, leve e fagueira, a Justiça terá de estabelecer regras rígidas a Bolsonaro quando estiver no deleite de sua casa, porque, segundo o escorpião, ou seja, O Globo, a tentativa de golpe de estado foi realmente um acontecimento muito sério, ação que terminou em condenação do ex-presidente fascista que é incansável para causar transtornos à sociedade brasileira sem parar, sem dar trégua, sem deixar há anos o País viver em paz.

Porém, o Grupo Globo (escorpião) não consegue controlar sua índole golpista quando se trata do Brasil que ele deseja para si e para seus sócios no que concerne a viver em um País cujo mandatário principal governe para poucos e imponha uma política econômica draconiana, que transforme novamente o estado nacional em um instrumento para que os ricos fiquem mais ricos e que trate os investimentos que beneficiem a população como se fossem gastos a serem cortados, a abrir dessa forma perniciosa e covarde os cofres públicos apenas para uma minoria privilegiada, que há séculos explora milhões de trabalhadores, que não têm acesso a salários justos, à infraestrutura urbana digna de um cidadão brasileiro, além de sofrer com a saúde e a educação precárias.

O Grupo Globo está preocupado com seus negócios bilionários e com seus parceiros e patrocinadores também bilionários, que se somam a uma vontade danada de verem fora da Presidência da República o presidente Lula, um líder trabalhista, que causa ojeriza à burguesia, dona da casa grande de pendores escravocratas e dedicada a apenas manter seus negócios a ferro e fogo, independente se os programas sociais e se as obras de infraestrutura vão melhorar a vida do povo brasileiro.

Pedir prisão domiciliar para um sujeito perigoso como Bolsonaro é a senha para que a corrida presidencial se radicalize ainda mais do que já está radicalizada, a propiciar vazamentos oriundos de seus apoiadores, a começar pelos seus filhos, que farão de tudo para que a “estadia” de Bolsonaro em seu lar se transforme em uma ferramenta de ataques às urnas, às instituições democráticas e assim recrudescer o combate político-eleitoral contra o candidato da situação, ou seja, o Lula, de maneira ilegal e irregular, porque Bolsonaro é um condenado a 27,3 anos de prisão e por isso não pode receber “mimos” da Justiça e muito menos de um grupo privado como as Organizações Globo para participar da política brasileira.

A folha corrida do Grupo Globo, em especial o jornal O Globo, é vasta, de longa data. O grupo empresarial conspirou e foi protagonista dos golpes de 1945 e 1954 contra Getúlio Vargas, do golpe militar de 1964 contra João Goulart, da tentativa de golpe contra o Lula em 2005, do golpe de 2016 contra a Dilma Rousseff e da perseguição canina contra o Lula, que terminou com sua prisão injusta e ilegal em 2018, sendo que desta vez o golpe foi afastá-lo da eleição presidencial, sendo que Lula liderava as pesquisas, fato histórico que torna ainda mais grave o golpismo levado a cabo pelas “elites”, que sempre fomentaram a luta de classes.

A verdade é que o impedimento de Lula para disputar as eleições de 2018 e sua prisão ilegal se transformaram no golpe dentro do golpe, que levou à deposição de Dilma Rousseff. O golpe perpetrado pelo andar de cima deste País, tanto dos setores públicos quanto privados, aconteceu em duas etapas. A primeira em agosto de 2016 e a segunda em abril 2018. O Grupo Globo foi protagonista nos dois movimentos golpistas. Agora vem com essa conversa mole de prisão domiciliar para um fascista perigoso. É o Globo sendo Globo como o escorpião que ferroou o sapo sendo o escorpião que ferroou o sapo.

A família Marinho jamais será confiável para que o Brasil e seu povo possam se desenvolver por meio de emancipação, soberania e independência. Sempre os jornais e mídias controladas por magnatas bilionários de todas as mídias cruzadas e oligopolizadas atuarão em prol dos negócios privados e dos interesses econômicos chancelados pelo Estado quando os representantes dos ricos estiverem no poder, a exemplo dos generais ditadores de 1964/1985 e dos presidentes de direita que governaram o Brasil após a redemocratização, a exemplo de José Sarney, Fernando Collor e FHC (este mais moderado), além dos golpistas e usurpadores dos naipes de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Pois é, cara-pálida, O Globo de DNA lavajatista, que não teve qualquer compaixão e sentimento humanitário com o Lula, bem como se tornou um de seus mais ferozes algozes, agora se “apieda” daquele indivíduo sem classe, educação e ética, que tratou a “pontapés” seus repórteres e que chamava o Grupo Globo de lixo em público, agora está preocupado com o golpista-mor, que colocou na cadeia mais de 1 mil pessoas, que foram usadas como buchas de canhão e que hoje estão nos xilindrós da Papuda e da Colmeia, assim como desmoralizou as Forças Armadas.

O incompressível desse “amor” de escorpião pelo Bolsonaro é que mesmo o ex-mandatário tendo um histórico de descumprimentos das regras e leis impostas a ele pelas condenações da Justiça, o editorial de O Globo, de maneira vil e leviana, o quer em casa, talvez para que ele possa novamente, mesmo condenado, participar por meio de terceiros das eleições presidenciais e, quem sabe, atrair multidões fanatizadas para frente do condomínio onde mora e, por sua vez, causar celeumas e ações políticas que beneficiem seu filho Flávio no que tange às eleições para presidente.

O Globo deveria tomar vergonha e parar de ser irresponsável e inconsequente. Ninguém mais suporta os desmandos dessa burguesia que só olha para seu umbigo e dá um dane-se para a sociedade. Basta desse reme-reme, de passar o pano na cabeça para quem cometeu crimes graves, sendo que os crimes financeiros e econômicos, de lesa-pátria e lesa-humanidade ainda não foram devidamente investigados pelo MPF e PF, bem como não foram ainda julgados pela Justiça. Bolsonaro e seu grupo, que tentou literalmente destruir o Brasil, tem de pagar por seus crimes. Está mais do que na hora de o Grupo Globo ter o mínimo de ética e de respeito com o Brasil e o povo brasileiro. É isso aí.