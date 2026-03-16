Bolsonaro deixa UTI e vai para unidade semi-intensiva

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para uma unidade semi-intensiva do hospital DF Star, em Brasília, após apresentar melhora nos indicadores clínicos relacionados à infecção que motivou sua internação. A informação, segundo O Globo, foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em publicação nas redes sociais.

“Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva. Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo o carinho e pelas orações”, escreveu Michelle.

Internação ocorreu após mal-estar em unidade prisional

Bolsonaro estava internado na UTI do hospital desde sexta-feira. Na ocasião, ele foi levado ao DF Star após passar mal durante a madrugada. O ex-presidente estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre pena de 27 anos e três de prisão por tramar um golpe de Estado, quando apresentou sintomas e precisou de atendimento médico.

Segundo informações médicas divulgadas durante a internação, Bolsonaro chegou ao hospital com febre, episódios de vômito e baixa saturação de oxigênio. Após avaliação clínica e exames, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração.

Tratamento incluiu antibióticos e fisioterapia respiratória

Durante a internação, Bolsonaro passou a receber tratamento com antibióticos, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora. Boletim médico divulgado mais cedo nesta segunda-feira indicou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. O comunicado apontou recuperação da função renal e redução parcial dos marcadores inflamatórios no sangue, indicando resposta favorável ao tratamento.

No boletim anterior, divulgado no domingo, os médicos haviam registrado estabilidade clínica e melhora da função renal, mas observaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Diante desse cenário, a equipe médica decidiu ampliar a cobertura de antibióticos e intensificar a fisioterapia respiratória. A transferência para a unidade semi-intensiva ocorreu após essa evolução no quadro clínico. Até o momento, o hospital DF Star ainda não divulgou um novo boletim médico confirmando oficialmente a mudança de ala.