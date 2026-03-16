Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas permanece internado na UTI em Brasília

247 - Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília (DF), para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral provocada por broncoaspiração. A informação foi divulgada em boletim médico na manhã de segunda-feira (16). A equipe médica informou que o ex-mandatário apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, segundo o jornal O Globo.

O boletim aponta recuperação da função renal e redução parcial de marcadores inflamatórios, indicando resposta ao tratamento com antibióticos. Apesar da evolução no quadro, Bolsonaro permanece sob cuidados intensivos. Segundo os médicos responsáveis pelo acompanhamento, ele continua recebendo suporte clínico e realiza sessões de fisioterapia respiratória e motora enquanto permanece internado na unidade.

O documento médico informa ainda que, neste momento, não há previsão de alta da UTI. Boletim anterior, divulgado no domingo, já indicava melhora na função renal, porém registrava nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Diante dessa alteração no quadro clínico, a equipe decidiu ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos.

No comunicado, os médicos registraram que o paciente “evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue”. O boletim acrescenta que, “em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos”.

O boletim é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI geral do hospital, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr., e do diretor-geral da unidade, Allisson B. Barcelos Borges.

Internação após mal-estar

Bolsonaro foi levado ao hospital na manhã de sexta-feira (13), após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, conhecido como “Papudinha”. O ex-mandatário cumpre pena na unidade, condenado pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022. De acordo com relatos médicos, ele chegou ao hospital com suporte de oxigênio, apresentando baixa saturação, febre, dor de cabeça e calafrios.

Segundo registros da equipe médica do batalhão, na noite anterior o ex-mandatário estava bem, mas apresentou uma crise de soluços. Ainda de acordo com os relatos, ele preferiu tomar medicação após o término de um jogo e, por volta das 2h, passou a sentir náuseas e tremores. O atendimento ocorreu às 6h45, quando os profissionais decidiram encaminhá-lo para avaliação hospitalar.

A internação reacendeu pedidos da família para que Bolsonaro passe a cumprir prisão em regime domiciliar. No sábado (14), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que considera adequado que o pai retorne para casa. Segundo ele, “Bolsonaro precisa de acompanhamento constante. Os remédios que ele toma, somados às consequências da facada, exigem um cuidado mais que redobrado com a saúde. O certo e o justo seria que ele voltasse para casa”.