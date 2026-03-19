Guerra no Irã e a fome no mundo

A etapa atual do conflito no Irã, com a destruição e paralisação da produção de gás e petróleo, força um grave aumento nos preços dos alimentos em todo o mundo. Hoje, cerca de 673 milhões de pessoas passam fome no mundo, em especial na África (20%), na América Latina (5,2%) e no Sul da Ásia (9,0%). No entanto, a insegurança alimentar pode chegar a próximo de 800 milhões de pessoas, incidindo dramaticamente sobre a mortalidade infantil, com um repunte de 16 mil mortes diárias na África subsaariana e no Sul da Ásia, detendo uma tendência de queda registrada depois de 1990.

A guerra atual, ao destruir fontes e meios de transporte de gás e diesel, tem um impacto monstruoso sobre o preço dos alimentos, causando inflação nos países mais avançados e fome nos países pobres ou em regiões de insegurança alimentar, mesmo em países ricos, como África do Sul, Nigéria e Brasil. O transporte mundial de alimentos é feito em navios e caminhões movidos a óleo diesel, como no Brasil — cerca de 3,5 milhões de veículos no país —, e a frigorificação ocorre com energia de termoelétricas ou a diesel, como nos navios, encarecendo a produção, conservação e distribuição de alimentos em todo o mundo.

Além disso, incide sobre o preço dos fertilizantes, muito dependentes do petróleo para a produção e distribuição. A guerra é, pois, uma preocupação global, com impactos para além do Oriente Médio e da Ásia. Devemos agradecer a Trump e Netanyahu pelo aumento da fome no mundo e a morte de milhares de crianças que jamais ouviram falar de Trump.