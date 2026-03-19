Líder do PT na Câmara apresenta moção de repúdio à escalada bélica no cenário internacional

247 - O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, apresentou, na quinta-feira (19), um requerimento para aprovação de uma moção de repúdio à escalada bélica no cenário internacional. A iniciativa também defende a paz e uma ordem global baseada no multilateralismo, na multipolaridade e nas normas do direito internacional. De acordo com o documento, a proposta solicita que a manifestação seja registrada nos anais da Casa.

A justificativa foi apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que expressa preocupação com o aumento de guerras, bloqueios e ações unilaterais no cenário global. No texto, o grupo afirma haver "profunda preocupação com a escalada de guerras, bloqueios, ameaças e agressões unilaterais".

Críticas a conflitos e sanções

A bancada aponta que a intensificação das tensões geopolíticas tem ampliado o sofrimento humano e provocado efeitos negativos na economia. O documento também condena "as sucessivas violações do direito internacional" e o enfraquecimento dos mecanismos multilaterais.

A moção critica a atuação do governo de Israel sob liderança de Benjamin Netanyahu, mencionando "ocupação ilegal de terras palestinas" e "destruição em larga escala". Também há críticas ao governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump, citando "práticas sistemáticas de ameaças, coerção e uso desabrido da força" em ações contra países como Irã, Venezuela e Cuba.

Impactos econômicos e defesa da diplomacia

Segundo o texto, o cenário internacional tem gerado impactos econômicos relevantes, com aumento de preços e desorganização das cadeias globais. A bancada afirma que esses efeitos atingem diretamente o Brasil, ao "pressionar a inflação, ampliar incertezas e dificultar o desenvolvimento econômico com justiça social".

O documento também expressa preocupação com a América Latina e menciona a retomada de práticas associadas à Doutrina Monroe. Ao defender uma solução diplomática, a bancada sustenta que "o mundo precisa de diálogo, diplomacia e reconstrução do multilateralismo".

Por fim, a proposta manifesta apoio a iniciativas de cessar-fogo e à atuação da diplomacia brasileira, destacando a busca por uma ordem internacional baseada em cooperação e respeito entre os países.