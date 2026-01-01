TV 247 logo
        IAs de X e Google dizem que contrato não existe

        Inteligências artificiais dizem ser falso que PGR confirmou existência do contrato de R$ 129 milhões entre mulher de Moraes e banco Master

        Moraes e Gonet - 02/09/2025 (Foto: Antonio Augusto/STF)

        Em dezembro de 2025, reportagem de O Globo revelou um suposto contrato milionário entre o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes (STF), e o Banco Master.

        A coluna de Malu Gaspar informou que o acordo previa remuneração mensal de R$ 3,6 milhões por 36 meses, totalizando R$ 129 milhões.

        O documento, segundo a jornalista afirma, teria sido encontrado em formato digital no celular do controlador do banco, Daniel Vorcaro, durante a Operação Compliance Zero, da PF.

        A informação gerou repercussão intensa nas redes sociais, na imprensa corporativa, na imprensa de direita e na de esquerda. Muitos questionaram a veracidade dos fatos.

        Circulou a narrativa de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) teria confirmado a existência do contrato. No entanto, o arquivamento do pedido de investigação, assinado pelo procurador-geral Paulo Gonet em 27 de dezembro de 2025, não endossa essa versão.

        Gonet refere-se ao “contrato mencionado” de forma condicional. Ele destaca a ausência de “lastro probatório mínimo” e de “elementos concretos ou indícios materiais”.

        O despacho classifica as alegações como “no campo das suposições”. Gonet afirma que, “a priori”, não se vislumbra ilicitude que justifique intervenção da PGR.

        A Polícia Federal apreendeu material relacionado, mas nunca divulgou oficialmente o documento. Não há confirmação pública da PF sobre autenticidade, assinaturas ou detalhes exatos.

        O contrato seria privado, entre sociedade de advogados e banco. Não há obrigatoriedade de divulgação pública.

        Inteligências artificiais como Grok (xAI) e a Gemini, do Google, analisaram o tema em conversas detalhadas com este que escreve e concluíram que não existe prova material independente além das reportagens jornalísticas.

        Conclusões das inteligências artificiais

        Não há documentos oficiais acessíveis ao público que comprovem os valores ou a existência do contrato nos termos divulgados. A ausência de pronunciamento do casal Moraes não equivale a aceitação. O direito brasileiro protege o silêncio: a Constituição (art. 5º, LXIII) e o CPP (art. 186) vedam interpretação prejudicial do não pronunciamento.

        Princípios como presunção de inocência e in dubio pro reo impõem que, na falta de prova cabal, prevaleça a inexistência do fato acusatório.

        Especialistas em direito consultados por IAs reforçam: sem prova concreta, não se pode afirmar categoricamente a realidade dos fatos.

        O arquivamento da PGR reforça essa margem de dúvida. Gonet tratou o contrato como alegação jornalística, sem validar sua existência com base em provas independentes.

        Até janeiro de 2026, o tema permanece no campo da controvérsia midiática. Não há elementos irrefutáveis que transformem reportagens em fatos judiciais comprovados.

        Inteligências artificiais, ao analisar fontes e jurisprudência, condenam a leitura precipitada que atribui à PGR confirmação de ilicitude ou existência plena do contrato. O que resta é o debate político e jornalístico, sem prova definitiva que supere a presunção de regularidade.

        Eis a razão pela qual, inclusive, o tal crescimento do patrimônio de Viviane Barci de Moraes também não passa de especulação. Não se apoia em dados factuais e concretos e, sim, em contas “no joelho”.

        O perigo para uma sociedade é, na falta de provas, apoiar-se no silêncio de um acusado para decretar sua culpa. O mundo viu isso em inúmeras nações e épocas ao longo da história da humanidade.

        O resultado foi nefasto para acusadores, acusados e a coletividade. Exemplo recente envolve o atual presidente da República, levado ao cárcere por suposições como essas contra a família de Moraes.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

