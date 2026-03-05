TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2863 artigos

        Infanticídio

        Nazistas mataram 1,5 milhão de crianças e bebês

        Mães e filhos esperando deportação para Dachau (Foto: Reprodução)

        Das seis milhões de vítimas dos campos de concentração nazistas - judeus, católicos, comunistas, ciganos, homossexuais, etc - um milhão e 500 mil eram crianças. E centenas de milhares eram bebês. O número exato é desconhecido.

        A ordem do médico e monstro Joseph Mengele, válida para todos os campos de extermínio, era identificar todas as mulheres grávidas e encaminhá-las às câmaras de gás, antes que dessem à luz.

        Os recém-nascidos daquelas que burlavam a ordem, recebiam injeções letais ou eram afogados, tal como relatou Gisella Perl em seu livro “Eu fui uma médica em Auschwitz”.

        O argumento dos nazistas era “impedir que os vingadores, na forma de crianças, crescessem e confrontassem nossos filhos e netos”.

        O infanticídio nazista é o tema da exposição produzida pelo governo alemão e que está sendo exibida, em primeira mão, no Brasil, desde terça-feira, em Brasília, no Salão Negro do Senado Federal.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

