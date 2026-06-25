Esses caras da Cazé TV são insuportáveis. Todos. Do mais notório - o próprio - aos narradores, repórteres, comentaristas e palhaços. Com a grana que a Live Mode - a verdadeira dona, aqui e em Portugal - está faturando, deveria contratar profissionais. Deveria ser obrigada a contratar profissionais. Mas contratou alunos da 5ª série. É mais barato. Em vez de valorizar o futebol, ela o desmoraliza. Transmite de graça, mesmo assim, é caro. O mais importante para eles é gritar, gargalhar, fazer piadas no mínimo sem graça e vender, vender, vender. Calados, são poetas - como dizia Romário, que entrou nesse time. O jogo é só um detalhe. Para enriquecer as “bets”. O futebol fica em último plano. Não adianta comprar todos os jogos da Copa e formar o pior time já visto nas transmissões esportivas. É um achincalhe ao futebol. Fez bem a CBF em bani-los da Copa do Brasil. Deveria bani-los também de todos os outros campeonatos. E a FIFA deveria fazer o mesmo na próxima Copa.