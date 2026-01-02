Os protestos no Irã não podem ser compreendidos fora do cerco imperial que há décadas tenta sufocar sua soberania. Entre inflação, sanções, guerra informacional e ameaças externas, o que está em jogo não é apenas um governo, mas o direito de um povo decidir seu próprio destino.

Uma crise fabricada: quando a economia é transformada em arma

A crise econômica que hoje explode nas ruas do Irã não é um acidente histórico nem resultado de um desajuste interno isolado. Ela é o produto previsível de décadas de guerra econômica conduzida deliberadamente pelos Estados Unidos, por meio de sanções, bloqueios financeiros, perseguição diplomática e estrangulamento sistemático da capacidade do país de organizar sua própria vida econômica. Quando a moeda desaba e os preços disparam, não se trata de uma falha técnica do mercado, mas do efeito concreto de uma política internacional desenhada para produzir instabilidade social.

Sanções não são instrumentos neutros de “pressão política”. São armas que atuam diretamente sobre a reprodução da vida. Ao bloquear receitas, expulsar o país de circuitos financeiros globais e elevar artificialmente o custo de importações essenciais, o cerco econômico desloca o conflito do plano diplomático para o cotidiano das famílias, dos trabalhadores e dos pequenos comerciantes. A inflação, nesse contexto, não é um número: é uma forma silenciosa de violência.

O colapso econômico iraniano precisa ser lido, portanto, como crise induzida. Uma crise fabricada de fora para dentro, cujo objetivo histórico nunca foi corrigir políticas internas, mas submeter uma nação soberana à asfixia prolongada. O protesto não surge apesar desse cerco. Ele surge por causa dele.

Quando a moeda cai, o contrato social se rompe

A moeda não é um indicador técnico distante da realidade. No Irã, a desvalorização prolongada do rial significou algo muito mais profundo do que a perda de valor nominal: significou o colapso da previsibilidade, elemento central de qualquer contrato social minimamente funcional. Quando o salário deixa de projetar o amanhã, a poupança perde sentido e o crédito se torna inacessível, a política deixa de ser escolha e passa a ser necessidade.

Esse é o ponto em que a economia se politiza de forma irreversível. A inflação contínua corrói não apenas o consumo, mas a própria ideia de futuro. O trabalhador já não calcula apenas quanto pode comprar hoje, mas se conseguirá sustentar sua família no mês seguinte. O pequeno comerciante deixa de planejar reposição de estoque. O estudante percebe que a formação não garante horizonte. Nesse cenário, a estabilidade social não se dissolve por ideologia, mas por exaustão material.

É exatamente por isso que protestos desse tipo não podem ser compreendidos como explosões espontâneas ou mobilizações abstratas por “valores”. Eles emergem quando a economia deixa de cumprir sua função básica de mediação entre o presente e o futuro. O conflito, então, desloca-se do campo técnico para o campo político, não por radicalização discursiva, mas porque a sobrevivência cotidiana passa a ser vivida como crise permanente.

Quando a moeda cai, o Estado perde sua capacidade de organizar expectativas. E quando as expectativas colapsam, a rua deixa de ser espaço simbólico e passa a ser espaço histórico. O protesto, nesse sentido, não inaugura a crise. Ele apenas a torna visível.

O bazar e a universidade: sinais clássicos de ruptura estrutural

Há um motivo pelo qual o fechamento do bazar e a mobilização universitária aparecem, no Irã, como sinais particularmente graves. Não é folclore. É uma estrutura social. O bazar não é apenas comércio: é circulação, abastecimento, crédito informal, emprego, sociabilidade urbana. Quando lojas fecham e a engrenagem cotidiana desacelera, a crise deixa de ser sensação difusa e se converte em fato coletivo, visível e contagioso. É a materialidade do colapso ganhando forma pública.

Por isso, a adesão do comércio importa politicamente de um jeito que posts e slogans não conseguem reproduzir. Ela organiza o tempo da cidade, interrompe rotinas, amplia a percepção de que “algo quebrou” e reduz o custo de coordenação social. Se o dinheiro perde valor, o bazar sente primeiro; se o abastecimento falha, ele sente por inteiro; se o crédito trava, ele acusa na carne. É o termômetro social mais direto de uma economia sob cerco.

A universidade entra como outro tipo de nervo. Ela não paralisa a circulação, mas amplifica o sentido nacional do acontecimento. Onde o bazar mostra a crise no nível do pão, do aluguel e do estoque, a universidade traduz a crise em linguagem de futuro, dignidade e horizonte coletivo. Quando esses dois polos se movem ao mesmo tempo, não estamos diante de um episódio passageiro, mas de uma ruptura estrutural.

E aqui cabe o alerta soberanista: esse tipo de ruptura, por ser real, é exatamente o que o imperialismo tenta capturar. Não para aliviar o sofrimento popular, mas para convertê-lo em pretexto de tutela. É por isso que entender o bazar e a universidade é entender também o risco de sequestro externo do processo histórico.

A economia de cerco: viver sob sanções como condição permanente

Para compreender a crise iraniana sem ilusões, é preciso abandonar a ideia de exceção. O Irã não atravessa um momento pontual de dificuldade: ele vive, há décadas, sob uma economia de cerco imposta pelos Estados Unidos e seus aliados. Sanções não são episódios; são regime estrutural. Elas reorganizam preços, cadeias de suprimento, acesso a crédito e expectativas sociais de forma contínua e cumulativa.

Esse cerco opera como guerra não declarada. Ao restringir transações financeiras, bloquear receitas estratégicas e elevar artificialmente o custo de importações essenciais, a coerção externa desloca o conflito para o cotidiano. O resultado não é apenas escassez, mas instabilidade crônica: planejamento impossível, investimento travado, consumo defensivo. O Estado, por sua vez, passa a governar em modo de contenção permanente, priorizando sobrevivência sistêmica em detrimento de reformas de longo prazo.

O ponto decisivo é político: quem paga essa conta não são os arquitetos das sanções, mas o povo trabalhador. A economia de cerco produz sofrimento social por design, para depois explorar esse sofrimento como prova de “falência interna”. É uma engenharia de desgaste. Entender isso é condição para não confundir causa e efeito — nem legitimar, por ingenuidade, a violência que produz a própria crise que finge denunciar.

A hipocrisia imperial: destruir primeiro, moralizar depois

Há um padrão recorrente na atuação do imperialismo contemporâneo: produzir a crise e, em seguida, apresentar-se como árbitro moral de seus efeitos. No caso do Irã, décadas de sanções e perseguições lideradas pelos Estados Unidos comprimiram a economia até o limite; quando a vida cotidiana se torna insustentável, o mesmo ator que apertou o cerco passa a falar em “preocupação humanitária”. Essa inversão causal é o coração da hipocrisia.

Direitos humanos, aqui, não aparecem como compromisso universal, mas como linguagem instrumental. A narrativa moral apaga o mecanismo material que produziu a inflação, a escassez e a instabilidade, deslocando o foco da coerção econômica para a conduta do Estado sitiado. O sofrimento social, deliberadamente fabricado, é então mobilizado como pretexto de tutela — a violência estrutural some do quadro, e a intervenção reaparece como “responsabilidade”.

Esse expediente não busca aliviar a dor popular; busca capturar o sentido da crise. Ao transformar a economia em espetáculo moral, o imperialismo tenta impor uma falsa escolha entre submissão externa e colapso interno. A defesa soberanista rejeita essa armadilha: solidariedade aos povos não se faz apagando a causa do sofrimento, mas cessando a guerra econômica que o produz.

Quando Washington fala, a crise muda de natureza

Há um ponto preciso em que uma crise interna deixa de ser apenas interna. Ele ocorre quando uma potência imperial decide intervir simbolicamente, transformando palavras em instrumentos de coerção. As declarações recentes de Donald Trump sobre o Irã não foram comentários laterais nem gestos retóricos: foram atos geopolíticos. Ao ameaçar “intervenção” diante da resposta do Estado iraniano, Washington buscou internacionalizar deliberadamente um conflito produzido por seu próprio cerco econômico.

Esse movimento altera a natureza da crise por três vias simultâneas. Primeiro, eleva o custo de decisão do Estado sitiado: qualquer ação de contenção interna passa a ser enquadrada como “massacre” em tribunais midiáticos globais. Segundo, estimula a captura externa do processo, oferecendo ao imperialismo a prerrogativa de definir quem “representa o povo”. Terceiro, aumenta o risco de escalada, ao inserir uma lógica de ultimato em um cenário já tensionado por décadas de sanções.

Não é a primeira vez que Washington age assim. A internacionalização calculada de crises domésticas é parte do manual imperial: cria-se o estrangulamento econômico, espera-se a fratura social e, no momento crítico, fala-se alto para reposicionar o tabuleiro. Nesse instante, o conflito deixa de ser apenas sobre inflação, moeda ou protestos. Passa a ser sobre soberania — e sobre quem tem o direito de falar em nome do futuro de uma nação.

Israel e a lógica do enfraquecimento permanente

Nenhuma análise séria do tabuleiro regional pode ignorar o interesse estratégico de Israel em um Irã enfraquecido. Não se trata de retórica ideológica, mas de cálculo de poder. Um adversário pressionado economicamente, fragmentado socialmente e ocupado com crises internas perde capacidade de projeção regional, reduz margens de dissuasão e vê suas alianças tensionadas. Para quem disputa hegemonia no Oriente Médio, isso é vantagem objetiva.

O ciclo recente de confrontos, especialmente após 2025, elevou o patamar de hostilidade e consolidou uma lógica de desgaste contínuo. Não é necessário um confronto direto permanente quando a guerra econômica e informacional já produz resultados. Sanções, isolamento financeiro e pressão diplomática funcionam como multiplicadores estratégicos: fragilizam o Estado por dentro e ampliam o campo de manobra do adversário por fora. A crise interna, nesse contexto, deixa de ser um risco e passa a ser ativo geopolítico.

Essa racionalidade explica por que a instabilidade iraniana interessa a certos atores, ainda que publicamente se fale em “segurança” ou “valores”. Um Irã soberano, com capacidade econômica e coesão social, limita projetos hegemônicos na região. Um Irã sitiado, ao contrário, desloca energia para a sobrevivência e abre espaço para a imposição de fatos consumados. Entender essa lógica é essencial para não confundir preocupação com oportunismo estratégico.

A disputa pelo sentido histórico da crise

Toda crise profunda abre duas frentes de batalha. A primeira é material: preços, moeda, trabalho, sobrevivência. A segunda é simbólica: quem define o significado do que está acontecendo. No caso do Irã, essa segunda frente tornou-se decisiva. O imperialismo busca capturar o levante como narrativa moral simplificada, enquanto o Estado sitiado reage enquadrando-o como ingerência externa total. Entre essas duas capturas, corre o risco de desaparecer o sujeito central: o povo iraniano enquanto agente soberano de sua própria história.

A captura liberal-atlântica opera por apagamento seletivo. Elimina-se da narrativa o cerco econômico, as sanções e a guerra financeira que moldam o cotidiano; preserva-se apenas a imagem abstrata de “povo versus tirania”. O sofrimento social, real, é deslocado de sua causa histórica e reempacotado como prova de legitimidade para tutela. Já a securitização estatal, ao reagir a essa captura, tende a reduzir toda contestação a complô externo, comprimindo a complexidade social do conflito. Ambas as leituras empobrecem o processo histórico.

O ponto soberanista é outro. Reconhecer contradições internas não autoriza a expropriação externa do sentido do levante. Defender a autodeterminação implica afirmar que somente o povo iraniano pode decidir como interpretar, conduzir e resolver suas crises. A disputa pelo significado não é acessória: quem vence essa disputa condiciona as saídas possíveis. É por isso que a guerra informacional é parte constitutiva do conflito — e por isso que resistir a ela é condição para preservar a soberania.

Três futuros possíveis: quem decide o destino do Irã

Crises não evoluem por inércia; elas se resolvem — ou se agravam — conforme a correlação de forças. No Irã, o horizonte imediato pode ser organizado em três trajetórias possíveis, todas condicionadas por decisões políticas concretas e por pressões externas já em curso.

O primeiro caminho é o da descompressão soberana. Ele exige alívio real do estrangulamento econômico, estabilização cambial, recomposição da previsibilidade cotidiana e canais internos de mediação social. Não se trata de concessão ao imperialismo, mas de reordenar prioridades para proteger a reprodução da vida sob cerco. Esse cenário reduz a temperatura social e preserva a capacidade do Estado de conduzir mudanças a partir de dentro.

O segundo é o da securitização prolongada. Aqui, a crise material persiste enquanto a resposta política se concentra no controle. O custo é alto: desgaste social contínuo, radicalização de repertórios e menor margem para reformas. Esse caminho não nasce do voluntarismo, mas da pressão externa que empurra o Estado a operar permanentemente em modo defensivo.

O terceiro — o mais perigoso — é o da internacionalização forçada. Ele se ativa quando potências externas intensificam sanções, ameaças e narrativas de tutela, tentando converter a crise em pretexto para intervenção. Esse cenário desloca o conflito do plano social para o geopolítico, elevando riscos regionais e reduzindo drasticamente as saídas soberanas.

Esses futuros não estão dados. Eles são disputados. E a variável decisiva permanece a mesma: a capacidade do povo iraniano de decidir sem coerção externa.

Defender o Irã é defender um princípio universal

No centro desta crise não está apenas o destino de um país, mas um princípio histórico inegociável: nenhum povo pode ser estrangulado por décadas e, quando reage ao colapso induzido, ser acusado por sangrar. Defender o Irã hoje é afirmar que a autodeterminação não é concessão graciosa das potências, mas direito soberano dos povos — sobretudo no Sul Global, onde a coerção econômica substituiu a ocupação militar direta.

A história recente demonstra que sanções, bloqueios e perseguições não “corrigem” sociedades; desorganizam vidas. Quando a economia é transformada em arma, a política se torna refém da sobrevivência. Usar esse sofrimento para legitimar tutela externa é dupla violência: primeiro, produz-se a crise; depois, reivindica-se autoridade moral sobre seus efeitos. A defesa soberanista rejeita essa lógica. Críticas internas só são legítimas quando não servem ao projeto imperial que fabricou o colapso.

O episódio iraniano revela, assim, uma disputa maior: a de um mundo em transição, no qual a multipolaridade emerge enquanto o imperialismo reage com cerco, sanções e guerra informacional. Sustentar a soberania do Irã é sustentar um critério universal para o século XXI. Sem ele, toda crise social no Sul seguirá sendo convertida em oportunidade de intervenção. Com ele, abre-se a possibilidade de que os povos decidam — finalmente — sem coerção, sem tutela, sem império.