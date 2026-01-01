Rússia afirma ter enviado aos EUA provas de ataque ucraniano contra a residência de Putin

247 - A Rússia entregou nesta quinta-feira (1) a um representante do adido militar da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou os materiais com os dados decodificados da rota e do operador do veículo aéreo não tripulado ucraniano que foi abatido pelos sistemas de defesa aérea sobre a província de Novgorod, na noite de 29 de dezembro.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa russo, o drone foi interceptado em uma tentativa de ataque contra uma residência do presidente russo, Vladimir Putin. Os relatos foram publicados na agência RT.

Chefe do Departamento Central de Inteligência da Rússia (GRU, na sigla em russo), o vice-almirante Igor Kostiukov disse que vários dos drones abatidos preservaram em bom estado seus sistemas de navegação.

Reação do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter ficado ''muito irritado'' com as ações do regime de Kiev. Também criticaram o governo ucraniano países como China, Índia, Venezuela, Nicarágua, Irã, Emirados Árabes Unidos, Belarus, e Paquistão.