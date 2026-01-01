Putin exalta união nacional e agradece militares em mensagem de Ano Novo

247 – Em mensagem de Ano Novo transmitida na noite de 31 de dezembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou a união nacional como base da soberania do país e agradeceu aos militares envolvidos na chamada “operação militar especial”, destacando que milhões de russos estariam solidários aos combatentes. O pronunciamento foi divulgado pela Sputnik Brasil, que publicou o vídeo e a íntegra do discurso.

Putin afirmou que a chegada de 2026 marca um momento de reflexão sobre o futuro e destacou que “como ele será depende, em grande parte, de nós mesmos”. Em tom de apelo à coesão interna, ele ressaltou a confiança nas próprias forças e na capacidade de apoio mútuo entre cidadãos como elemento central para a realização dos planos do país.

“O futuro depende de nós mesmos”, diz Putin

Ao iniciar a mensagem, Putin dirigiu-se à população com um chamado à responsabilidade coletiva:

“Nestes minutos, em que aguardamos a chegada do Ano Novo, todos sentimos o passar do tempo. Diante de nós está o futuro, e como ele será depende, em grande parte, de nós mesmos.”

O presidente prosseguiu afirmando que a Rússia confia “nas pessoas que estão ao nosso lado, próximas e queridas” e que a disposição de ajudar uns aos outros fortalece a certeza de que sonhos, esperanças e planos se concretizarão.

Na sequência, Putin tentou conectar ambições individuais ao destino do país:

“Claro, cada um de nós tem desejos e metas pessoais, únicos à sua maneira. Mas todos estão ligados ao destino da nossa Pátria, ao sincero desejo de contribuir para o bem dela. Porque juntos formamos o povo da Rússia.”

União como “força” para soberania e segurança

Em um trecho central do discurso, Putin declarou que a história do país seria construída pelas conquistas cotidianas de cada cidadão e que a unidade nacional garantiria as condições para o desenvolvimento:

“O trabalho, o sucesso e as conquistas de cada um compõem novos capítulos da nossa história milenar. A força da nossa união garante a soberania e a segurança do país, o seu desenvolvimento e o seu futuro.”

O presidente também descreveu o Ano Novo como um momento de “fé no melhor”, destacando valores como amizade, compaixão, generosidade e cuidado com os mais vulneráveis.

Agradecimento aos militares e apelo por apoio aos “heróis”

O trecho mais politicamente carregado da mensagem veio quando Putin fez referência direta aos participantes da “operação militar especial”, expressão usada pelo Kremlin para descrever a guerra na Ucrânia. Ele afirmou que o país deveria apoiar “com palavras e ações” os combatentes e os classificou como “heróis”.

“E, com certeza, apoiar com palavras e ações nossos heróis, os participantes da operação militar especial. Vocês assumiram a responsabilidade de lutar pela terra natal, pela verdade e pela justiça.”

Em seguida, Putin reforçou a ideia de apoio amplo dentro do país:

“Milhões de pessoas por toda a Rússia, garanto a vocês, estão com vocês nesta noite de Ano Novo. Pensam em vocês, se solidarizam e depositam esperanças em vocês.”

Ele concluiu essa parte do pronunciamento com uma saudação direta às tropas:

“Parabenizo todos os nossos combatentes e comandantes pelo Ano Novo que se aproxima! Acreditamos em vocês e em nossa Vitória!”

“Somos juntos uma grande família”, afirma o presidente

Na parte final, Putin retomou o tom emocional e simbólico típico de discursos de Ano Novo, destacando o caráter familiar da celebração e a união mesmo entre aqueles que estariam distantes:

“Nós o recebemos com os mais próximos — crianças, pais, amigos e camaradas de combate. Mesmo aqueles que estão longe — vocês ainda estão conosco.”

Ele desejou “saúde e felicidade, compreensão mútua e bem-estar” e ressaltou a importância das tradições e da memória coletiva:

“Que nossas tradições, fé e memória conectem todas as gerações, nos sustentem sempre e em tudo. Somos juntos uma grande família, forte e unida!”

Compromisso com metas e mensagem de continuidade

Encerrando o pronunciamento, Putin afirmou que a Rússia deve seguir trabalhando e “alcançar as metas estabelecidas” em nome das futuras gerações, reafirmando o horizonte de continuidade política e nacional.

“E, portanto, vamos continuar a trabalhar e criar, alcançar as metas estabelecidas e seguir em frente em prol dos nossos filhos e netos, em prol da nossa grande Rússia!”

Ao final, o presidente desejou: “Feliz Ano Novo, queridos amigos! Feliz Ano Novo de 2026!”

O discurso ocorre em um contexto de forte mobilização política e militar na Rússia, com o governo enfatizando a ideia de coesão interna e legitimidade nacional em meio à prolongada guerra. A mensagem de Ano Novo, tradicionalmente uma das principais falas públicas anuais do chefe de Estado, voltou a ser usada para reforçar a narrativa de unidade, sacrifício e confiança no futuro do país.