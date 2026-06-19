Frère Jacques,

Frère Jacques,

Dormez-vous?

Dormez-vous?

Sonnez les matines!

Sonnez les matines!

Ding, deng, dong.

Ding, deng, dong.

Frère Jacques,

Frère Jacques,

Dormez-vous?

Dormez-vous?

Sonnez les matines!

Sonnez les matines!

Ding, deng, dong.

Ding, deng, dong.

Irmão Jacques,

Irmão Jacques,

Você está dormindo?

Você está dormindo?

Toque os sinos da manhã!

Toque os sinos da manhã!

Dim, dim, dom.

Dim, dim, dom.

Irmão Jacques,

Irmão Jacques,

Você está dormindo?

Você está dormindo?

Toque os sinos da manhã!

Toque os sinos da manhã!

Dim, dim, dom.

Dim, dim, dom.