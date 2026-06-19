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      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

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        Irmão Jacques

        Inspirado na famosa cantiga de ninar francesa

        Jaques Wagner (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)
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        Frère Jacques,
        Frère Jacques,
        Dormez-vous?
        Dormez-vous?
        Sonnez les matines!
        Sonnez les matines!
        Ding, deng, dong.
        Ding, deng, dong.

        Frère Jacques,
        Frère Jacques,
        Dormez-vous?
        Dormez-vous?
        Sonnez les matines!
        Sonnez les matines!
        Ding, deng, dong.
        Ding, deng, dong.

        Irmão Jacques,
        Irmão Jacques,
        Você está dormindo?
        Você está dormindo?
        Toque os sinos da manhã!
        Toque os sinos da manhã!
        Dim, dim, dom.
        Dim, dim, dom.

        Irmão Jacques,
        Irmão Jacques,
        Você está dormindo?
        Você está dormindo?
        Toque os sinos da manhã!
        Toque os sinos da manhã!
        Dim, dim, dom.
        Dim, dim, dom.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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