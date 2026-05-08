Jornalistas trans vencem o Pulitzer 2026 — e eu estou entre as filiadas que celebram essa conquista

Em 8 de maio de 2026, a Trans Journalists Association — TJA, associação internacional de jornalistas transgêneros — anunciou que vários de seus membros figuram entre os vencedores e finalistas do Prêmio Pulitzer deste ano. A notícia atravessa o Atlântico e chega ao Brasil com um peso que vai além da celebração corporativa. É uma afirmação pública, documentada e irrefutável: jornalistas trans produzem jornalismo de excelência, sempre produzimos!

Os nomes reconhecidos pelo Pulitzer 2026 são de profissionais que cobriram tiroteios em escolas, investigaram práticas predatórias contra moradores, examinaram a ascensão do autoritarismo, documentaram enchentes catastróficas e expuseram falhas sistêmicas de segurança pública. Adelie Bergström, editora sênior do Minnesota Star Tribune, integrou a equipe premiada pela cobertura de um tiroteio escolar que deixou duas crianças mortas. Haru Coryne, da ProPublica, foi reconhecida por investigação que expôs leis abusivas de reboque em Connecticut e resultou em proteções concretas aos consumidores. M. Gessen, colunista do New York Times, venceu na categoria Artigo de Opinião com ensaios sobre autoritarismo, opressão e exílio. Allison Beck, Salgu Wissmath e Catalina Gaitán figuram entre os finalistas por coberturas de desastres e investigações de segurança pública.

O que une esses trabalhos não é a identidade de gênero de quem os produziu. É o rigor, a coragem e o compromisso com o interesse público que definem o bom jornalismo em qualquer tempo. O que os torna históricos é o contexto em que foram feitos — num momento em que jornalistas trans enfrentam barreiras persistentes de contratação, permanência e ascensão nas redações do mundo inteiro, inclusive no Brasil.

Como filiada à Trans Journalists Association, celebro, junto aos colegas da Brasil 247, essa conquista como parte de uma comunidade profissional que há muito sabe o que o Pulitzer 2026 agora confirma para o mundo: que investir em jornalistas trans não é gesto de generosidade institucional. É decisão editorial inteligente. É, como disse Tre'vell Anderson, diretor executivo da TJA, algo que só beneficia as redações, a cobertura e o setor como um todo.

No Brasil, a primeira âncora trans do jornalismo ainda precisa explicar por que está ali. No mundo, jornalistas trans ganham o Pulitzer. A distância entre essas duas realidades não é apenas geográfica, é política. E é exatamente essa distância que o jornalismo comprometido com a verdade tem obrigação de denunciar e encurtar.