Ligações perigosas

O jatinho em que Toffoli (e outros palmeirenses, dentre os quais Aldo Rabello) viajou a Lima para cumprir um compromisso importantíssimo (assistir à final da Libertadores do seu time contra o Flamengo) pertence ao empresário Luiz Osvaldo Pastore, seu velho amigo, sócio-controlador da Indústria Brasileira de Metais (Ibrame), uma das maiores produtoras de cobre do país, e atua em setores como importação, indústria e imóveis, e que declarou patrimônio superior a R$ 450 milhões em 2022, já foi suplente de senador pelo MDB e financiou campanhas, como a de Flávia Arruda (ex-deputada, hoje casada com Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master) com R$ 380 mil, em 2022.

O advogado Augusto Arruda Botelho, que também estava no vôo, defende Luiz Antonio Bull, ex-diretor de compliance do Banco Master, que foi preso pela Polícia Federal.

Quatro dias depois da viagem, Botelho apresentou um recurso que levou Toffoli a centralizar o processo no STF, retirando a competência da Justiça Federal de Brasília.

Pano rápido.