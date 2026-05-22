Lula avança, Flávio derrete e arrasta a direita para o escândalo

A candidatura de Flávio Bolsonaro começou a derreter antes mesmo de existir oficialmente.

Bastou a revelação dos áudios e mensagens entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para que a direita brasileira entrasse em modo de emergência. O que até poucos dias atrás era vendido como plano de sucessão do bolsonarismo — o zero um de Jair Bolsonaro como candidato natural contra Lula — passou a ser tratado como risco político, problema eleitoral e ameaça de contaminação para candidaturas conservadoras em todo o país.

A crise já não é apenas jurídica, nem apenas moral. É eleitoral. É estratégica. É de sobrevivência política.

A Reuters registrou que Flávio busca uma reunião com Donald Trump em Washington justamente em meio à crise provocada por seus vínculos com Vorcaro. A agência destacou que a pré-campanha do senador perdeu força após a revelação de que ele obteve recursos do banqueiro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, embora antes tivesse negado contato com Vorcaro.

Nesta sexta-feira, 22, o Datafolha confirmou o estrago.

Na primeira pesquisa realizada depois da eclosão do caso Dark Horse, Lula ampliou de 3 para 9 pontos sua vantagem sobre Flávio no primeiro turno. O presidente passou a marcar 40%, contra 31% do senador. Há uma semana, antes de o caso ser plenamente absorvido pelo eleitorado, a diferença era de apenas três pontos: 38% a 35%.

No segundo turno, o empate anterior de 45% a 45% virou vantagem de Lula: 47% a 43%.

O Datafolha transformou em número aquilo que os bastidores da direita já tratavam como pânico: Flávio Bolsonaro deixou de ser solução eleitoral e passou a ser fardo político.

O escândalo chegou ao eleitor

O dado mais grave para a campanha de Flávio não está apenas na queda numérica. Está na percepção pública.

Segundo a Folha, 64% dos entrevistados disseram ter ouvido falar do episódio, e percentual semelhante avaliou que Flávio agiu mal. Ou seja: o caso não ficou restrito às redações, aos gabinetes, ao mercado financeiro ou aos grupos de WhatsApp da política. Chegou ao eleitor.

E chegou com força.

Até a revelação dos áudios, a direita ainda tentava vender Flávio como uma versão menos explosiva do pai. Alguém capaz de preservar a base bolsonarista, dialogar com setores econômicos, manter o apoio evangélico e disputar com Lula sem o peso direto das condenações de Jair Bolsonaro.

O caso Vorcaro destruiu esse verniz.

Em vez de moderação, entregou promiscuidade. Em vez de renovação, repetição. Em vez de estabilidade, crise.

A Associated Press registrou que Flávio negou irregularidades depois da revelação de que pediu milhões de reais a Daniel Vorcaro para financiar The Dark Horse, filme sobre seu pai. A Reuters informou que o próprio senador admitiu ter se encontrado com Vorcaro depois da prisão do banqueiro, alegando que a reunião serviria para encerrar a participação dele no projeto.

Ainda que essa seja a versão de Flávio, o fato político é devastador: o candidato que negava proximidade acabou obrigado a admitir contato direto com um banqueiro preso e mergulhado no maior escândalo financeiro recente do país.

Não se trata mais de perguntar se houve contato. Houve.

Não se trata mais de perguntar se houve negociação. Houve.

A pergunta agora é outra: por que um candidato à Presidência, filho de um ex-presidente condenado, negociava milhões com um banqueiro preso no centro do escândalo Master em plena campanha pré-eleitoral na qual ele é candidato a presidente da República?

O sobrenome virou passivo

Flávio Bolsonaro sempre dependeu de um ativo central: o sobrenome.

Ele não era apresentado como um nome novo da direita, mas como a continuidade direta de Jair Bolsonaro. A aposta era simples: manter a base fiel, reorganizar a extrema direita, acionar as redes digitais, preservar a conexão com Trump e transformar o filho em herdeiro eleitoral do pai.

O problema é que, depois dos áudios com Vorcaro, o sobrenome deixou de funcionar como ativo. Virou passivo.

O que antes mobilizava a base agora contamina.

Reportagem do Brasil 247, com base em relatos atribuídos ao blog de Andréia Sadi, no g1, apontou que Flávio passou a ser visto por setores da própria base como figura “contaminada”. A resistência estaria crescendo em áreas estratégicas para a direita: mercado financeiro, agronegócio, evangélicos e aliados políticos.

Essa palavra resume o novo momento: contaminação.

Flávio não é mais apenas um candidato desgastado. Tornou-se alguém que outros candidatos temem carregar no palanque. Governadores, senadores, deputados e lideranças regionais precisam calcular se a associação com o filho de Jair ajuda a mobilizar a base ou afasta eleitores moderados, empresários, evangélicos e setores conservadores menos dispostos a embarcar em mais um escândalo.

É nesse ponto que a crise deixa de ser apenas de Flávio e passa a ser da direita brasileira.

A direita procura saída, mas não encontra solução

O próprio Datafolha mostra que a troca de nome não resolve, por enquanto, o problema da direita.

Michelle Bolsonaro, cogitada como alternativa em meio à crise, tem desempenho semelhante ao de Flávio no segundo turno contra Lula: 48% para o presidente, 43% para a ex-primeira-dama. No primeiro turno, porém, ela aparece pior que o senador: 22%, contra 41% de Lula.

Ou seja: substituir Flávio pode reduzir a exposição direta ao caso Vorcaro, mas não elimina o problema estrutural. A direita continua presa ao bolsonarismo. E o bolsonarismo continua preso ao próprio sobrenome.

Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Michelle Bolsonaro — e agora surgem até Aécio Neves e Joaquim Barbosa — podem circular como alternativas, mas nenhuma delas resolve facilmente a equação: como abandonar Flávio sem romper com Jair e seus votos cativos e peciosos? Como trocar o candidato sem dividir a base? Como preservar o voto bolsonarista sem carregar o escândalo Master até outubro?

A direita não quer perder para Lula. Mas começa a perceber que, com Flávio, talvez esteja caminhando exatamente para isso.

O “zumbi eleitoral” do bolsonarismo

Jeferson Miola sintetizou o quadro com uma imagem dura: Flávio Bolsonaro virou um “zumbi eleitoral”.

A candidatura pode continuar andando, falando, viajando, convocando aliados e tentando sobreviver no noticiário. Mas já carrega uma suspeita central: a de que perdeu viabilidade política real.

Em outra análise, Miola afirmou que o caso Master tem potencial para inviabilizar o clã Bolsonaro e produzir uma “bomba atômica” na extrema direita. Sua leitura é que o episódio não atinge apenas um personagem, mas o motor principal do bloco anti-Lula: o bolsonarismo.

A imagem é precisa.

Flávio não é um candidato qualquer. É o herdeiro direto de Jair, o nome escolhido para manter vivo o projeto de poder da família, preservar a ponte com Trump, reorganizar a extrema direita e impedir que Lula conduza o país a uma nova vitória democrática.

Se Flávio derrete, não derrete sozinho. Derrete com ele a tentativa de transformar o bolsonarismo em alternativa eleitoral normalizada. E com a aliança da direita tradicional.

A busca por Trump revela fraqueza

A tentativa de reunião com Donald Trump é, ao mesmo tempo, gesto de força e sinal de fraqueza.

De força, porque mostra que o bolsonarismo ainda tenta acionar sua rede internacional de extrema direita.

De fraqueza, porque revela que Flávio precisa buscar fora do Brasil a autoridade política que começou a perder dentro do próprio campo conservador.

Um senador brasileiro, pré-candidato à Presidência, atingido por um escândalo financeiro nacional, tenta se escorar em Trump para sobreviver politicamente. A cena confirma uma marca estrutural do bolsonarismo: quando acuado no Brasil, corre para Washington. Quando perde legitimidade interna, busca bênção externa. Quando a soberania nacional exige explicações, oferece submissão ideológica.

Eduardo Bolsonaro já havia feito dos Estados Unidos uma base política contra o próprio país. Agora, Flávio tenta repetir o roteiro em versão emergencial: buscar no trumpismo uma boia para uma candidatura que afunda no Brasil.

O mercado sentiu antes da política

O impacto também chegou ao mercado financeiro.

A Reuters registrou que o mercado reagiu mal ao fato que ligou Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. O real caiu mais de 2%, e o Ibovespa recuou 1,8% depois da divulgação das informações sobre o patrocínio privado para o filme de Jair Bolsonaro.

O dado é revelador.

O mercado financeiro, que tantas vezes tolerou, relativizou ou apoiou aventuras autoritárias em nome do antipetismo, percebeu rapidamente o risco. Não se trata apenas de ideologia. Trata-se de instabilidade. Trata-se de um candidato ligado a um banqueiro preso, a um banco liquidado, a investigações bilionárias e a uma rede política que ameaça arrastar a direita para um buraco eleitoral.

A pergunta mudou

Até a revelação dos áudios, a pergunta predominante era: Flávio consegue herdar os votos de Bolsonaro e derrotar Lula?

Agora, a pergunta é outra: a direita sobreviverá a Flávio?

A diferença é decisiva.

Antes, Flávio era apresentado como solução. Agora, aparece como problema.

Antes, era o nome capaz de manter a base bolsonarista unida à direita tradicional Agora, pode ser o motivo da fuga de aliados.

Antes, simbolizava continuidade. Agora, simboliza contaminação.

O caso Master escancarou aquilo que parte da elite conservadora tentava esconder: não existe bolsonarismo limpo, moderado, reciclado ou institucional. O que existe é a mesma engrenagem de sempre — família, dinheiro, negócios obscuros, submissão internacional, ataques às instituições e tentativa permanente de transformar escândalo em perseguição.

A diferença é que, desta vez, o custo chegou antes da eleição.

Lula avança diante do caos

Enquanto Flávio tenta explicar o inexplicável, Lula cresce.

Não apenas nas pesquisas, mas como polo de estabilidade diante do caos da direita. A virada registrada pelo Datafolha é mais do que um número. É um sinal político.

Depois do escândalo, o eleitorado começa a comparar dois caminhos: de um lado, um presidente que representa experiência, soberania e reconstrução democrática; de outro, um herdeiro do bolsonarismo envolvido em conversas milionárias com um banqueiro preso.

É evidente que a eleição ainda não está decidida. A extrema direita continuará ativa, agressiva e perigosa. Terá redes, dinheiro, igrejas, fake news, apoio internacional e disposição para radicalizar. Mas sofreu um golpe profundo. Talvez o mais duro desde que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos por vários crimes e retirado do jogo eleitoral direto.

Flávio deveria ser a ponte para o futuro da família. Virou a volta ao passado.

Deveria ser a face institucional do bolsonarismo. Virou o rosto do escândalo.

Deveria reunir a direita. Começa a dividi-la e deixa-la sem norte.

O derretimento começou

A candidatura de Flávio Bolsonaro ainda pode sobreviver formalmente. Pode aparecer em agendas, dar entrevistas, judicializar pesquisas, atacar jornalistas, culpar a esquerda, invocar perseguição, buscar Trump e convocar bancadas do PL.

Mas a política tem uma dinâmica cruel: às vezes, o corpo continua de pé quando a candidatura já morreu por dentro.

Foi isso que o caso Vorcaro revelou.

A direita brasileira procurava um nome para enfrentar Lula. Encontrou um problema.

A extrema direita queria transformar Flávio no herdeiro de Jair. Transformou-o no símbolo de mais um escândalo.

O mercado queria previsibilidade. Recebeu turbulência.

Os evangélicos queriam um candidato competitivo. Receberam uma crise moral.

Os aliados queriam palanque. Receberam contaminação.

Depois dos áudios com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro deixou de ser apenas o candidato do clã. Passou a ser o peso morto que ameaça arrastar junto a direita e a extrema direita nas eleições brasileiras.

Por isso o pânico começou. E isso é só o começo.