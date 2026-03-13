Quando Washington atacou o Brasil com tarifas, pressões diplomáticas e retórica contra instituições, o país reagiu com unidade e o governo Lula atingiu seu auge de popularidade. Agora, a extrema-direita tenta deslocar o eixo do debate com uma falsa conciliação institucional destinada a tornar Flávio Bolsonaro um candidato aceitável e recolocar o Brasil na órbita da dependência. A resposta estratégica passa por recolocar no centro da disputa aquilo que realmente mobiliza o povo brasileiro: soberania, autodeterminação e liberdade para se desenvolver.

Soberania como eixo da disputa política brasileira

Quando os Estados Unidos passaram a pressionar o Brasil com tarifas, ameaças diplomáticas e ataques retóricos a instituições brasileiras, o país reagiu com algo raro na política contemporânea. Surgiu um sentimento amplo de defesa da soberania nacional. Foi nesse contexto que o governo Lula atingiu seu auge de popularidade no terceiro mandato. Washington criticava o Brasil, setores da extrema-direita reproduziam internamente essa pressão e o conflito se tornava claro para a sociedade. De um lado estava a defesa da autonomia nacional. Do outro, um campo político disposto a alinhar o país aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Agora, diante da reorganização eleitoral da extrema-direita, surge uma nova narrativa. A chamada pacificação institucional. Apresentada como conciliação, ela cumpre uma função muito mais concreta. Reabilitar o bolsonarismo, tornar Flávio Bolsonaro um candidato aceitável e deslocar o eixo do debate para longe do que realmente mobiliza o povo brasileiro. Soberania, autodeterminação e liberdade para se desenvolver.

Esse quadro ajuda a compreender por que a narrativa atual de pacificação não pode ser analisada fora do contexto histórico recente. Durante o governo Jair Bolsonaro, o alinhamento político e diplomático com Washington tornou-se um dos traços mais marcantes da política externa brasileira. Em 2019, o Brasil anunciou a isenção unilateral de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, abrindo mão de exigir reciprocidade imediata. No mesmo período, o governo brasileiro apoiou a estratégia norte-americana de isolamento da Venezuela e acompanhou iniciativas diplomáticas lideradas pela Casa Branca na região. Em março daquele ano, Bolsonaro foi recebido por Donald Trump em Washington e o encontro resultou em uma série de compromissos que incluíam cooperação militar ampliada, apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o reconhecimento do país como aliado preferencial extra-OTAN. Esses movimentos foram apresentados como avanços diplomáticos, mas também indicaram uma mudança significativa de orientação. Pela primeira vez em décadas, setores importantes da política externa brasileira passaram a operar sob a lógica de alinhamento automático a Washington, rompendo com a tradição histórica de autonomia relativa que havia marcado a atuação internacional do país desde a redemocratização.

Esse histórico ajuda a entender por que os acontecimentos recentes devem ser analisados com atenção. A relação entre Brasil e Estados Unidos voltou a entrar em uma fase de tensão aberta nos últimos anos. Tarifas comerciais, pressões diplomáticas e declarações públicas de autoridades norte-americanas voltaram a colocar o Brasil no centro de disputas geopolíticas que ultrapassam a política interna. Ao mesmo tempo em que Washington busca preservar sua influência estratégica na América Latina, o Brasil passou a afirmar com mais clareza uma política externa voltada para a multipolaridade, ampliando relações com países do Sul Global, fortalecendo os BRICS e defendendo maior autonomia nas decisões econômicas e tecnológicas. Esse movimento inevitavelmente produz fricções. Grandes potências operam a partir de interesses concretos e raramente aceitam sem resistência a expansão da autonomia de países com o peso econômico e político do Brasil. Nesse cenário, cada disputa comercial, cada pressão diplomática e cada tentativa de influenciar o debate político interno revelam algo mais profundo. Revelam que a soberania brasileira continua sendo um tema central na disputa internacional.

Foi justamente nesse ambiente de tensão que um fenômeno político importante começou a se tornar visível. À medida que os Estados Unidos intensificavam pressões comerciais, declarações críticas e movimentos diplomáticos dirigidos ao Brasil, a reação interna não foi de isolamento do governo brasileiro, mas de fortalecimento do sentimento nacional. A defesa das instituições e da autonomia do país passou a ocupar o centro do debate público. Nesse contexto, o governo Lula registrou seu momento de maior popularidade no terceiro mandato. A razão não é difícil de compreender. Quando um país percebe que sua autonomia está sendo questionada por pressões externas, a política deixa de ser apenas uma disputa entre partidos e passa a ser interpretada como uma questão de dignidade nacional. Foi nesse momento que o eixo soberania voltou a organizar o debate político brasileiro. E foi também nesse momento que se tornou evidente algo que parte da extrema-direita prefere ignorar. Donald Trump atacou instituições brasileiras, criticou decisões do Estado brasileiro e aplicou medidas econômicas contra o país, mas evitou dirigir ataques pessoais a Lula. A razão é simples. Trump conhece o peso político internacional de Lula e compreende que transformá-lo em alvo direto poderia fortalecer ainda mais a percepção de que o Brasil estava sendo pressionado externamente. O resultado foi claro. Em vez de enfraquecer o governo brasileiro, a escalada de tensões acabou reforçando o sentimento de defesa nacional dentro do país.

É justamente nesse ponto que a narrativa da chamada pacificação começa a ganhar espaço. Diante das dificuldades políticas acumuladas após os episódios de ruptura institucional e das investigações que atingiram o núcleo do bolsonarismo, setores da extrema-direita passaram a defender uma nova linguagem pública. Em vez do confronto permanente que marcou os anos anteriores, surge agora o discurso da conciliação institucional, da moderação e da necessidade de superar divisões políticas. À primeira vista, essa mudança pode parecer um sinal de amadurecimento democrático. Mas uma análise mais atenta revela outra dinâmica. A pacificação proposta nesse momento não nasce de uma revisão crítica do passado recente nem de um compromisso efetivo com a reconstrução institucional do país. Ela surge como instrumento de reorganização política. Seu objetivo é deslocar o eixo do debate público, reduzir o peso das responsabilidades históricas associadas ao bolsonarismo e reconstruir as condições para que esse campo político volte a disputar o poder sob uma nova aparência.

É nesse contexto que a figura de Flávio Bolsonaro passa a ocupar um lugar central na reorganização da extrema-direita. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e senador da República, Flávio aparece como a peça capaz de preservar o núcleo político do bolsonarismo ao mesmo tempo em que oferece uma imagem pública menos associada ao confronto permanente que marcou os anos anteriores. A estratégia é clara. Manter o capital político construído pelo bolsonarismo, mas apresentá-lo sob uma linguagem de moderação institucional e de suposta responsabilidade política. A chamada pacificação cumpre exatamente essa função. Ela permite reconstruir pontes com setores do sistema político, reduzir a resistência de parte da opinião pública e preparar o terreno para que o bolsonarismo retorne à disputa eleitoral com uma aparência renovada. Nesse processo, a candidatura de Flávio Bolsonaro surge como instrumento de normalização de um projeto político que, na prática, continua profundamente vinculado à lógica de alinhamento externo e de enfraquecimento da autonomia estratégica do Brasil.

O problema central dessa operação política não está apenas na tentativa de reorganização eleitoral da extrema-direita. Ele está no deslocamento do eixo do debate público que essa narrativa produz. Quando a política brasileira passa a ser apresentada como uma disputa que precisa ser pacificada a qualquer custo, o conflito real tende a desaparecer do centro da discussão. E esse conflito é claro. De um lado está a defesa da soberania nacional, da autonomia política e da capacidade do país de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Do outro está um campo político que, ao longo dos últimos anos, demonstrou disposição para alinhar o Brasil a interesses estratégicos externos, mesmo quando isso implicava tensionar instituições democráticas internas. Ao transformar essa disputa em um problema de polarização que precisaria ser superado por meio de uma conciliação institucional, a narrativa da pacificação acaba produzindo um efeito político concreto. Ela dilui o debate sobre soberania e enfraquece justamente o elemento que mais mobilizou a sociedade brasileira diante das pressões externas recentes.

Diante desse cenário, a estratégia para o campo democrático e soberanista precisa ser clara. O Brasil não enfrenta apenas uma disputa eleitoral convencional. O que está em jogo é o lugar do país em um sistema internacional cada vez mais marcado por disputas de poder e influência. A tentativa de deslocar o debate para uma falsa pacificação institucional não resolve esse problema. Pelo contrário, tende a obscurecer a questão central que hoje organiza a política brasileira. Sempre que a soberania nacional esteve no centro do debate, o país demonstrou capacidade de se unir em torno da defesa de sua autonomia, de suas instituições e de seu direito de decidir os próprios caminhos de desenvolvimento. Esse continua sendo o eixo estratégico capaz de mobilizar a sociedade brasileira. A verdadeira resposta à falsa pacificação não é o silêncio diante das tensões políticas do presente. É recolocar no centro da vida pública aquilo que realmente define o futuro do país. Soberania, autodeterminação e liberdade para que o Brasil cresça e se desenvolva de acordo com os interesses do seu próprio povo.