Quaest: Lula lidera no primeiro turno e empata com Flávio Bolsonaro em 2026

247 - Uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026 indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em dois dos cenários avaliados para o primeiro turno e em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em outras cinco simulações. O levantamento foi realizado pelo instituto Quaest a pedido da Genial Investimentos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As informações são do G1.

Lula lidera em dois cenários testados

Nos sete cenários analisados pelo levantamento, Lula apresenta índices que variam entre 36% e 39% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro registra entre 30% e 35%.

No primeiro cenário, que inclui Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 30%. Ratinho Júnior soma 7% e Zema tem 3%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) registram 1% cada.

No segundo cenário, que inclui Ronaldo Caiado (PSD) e Zema, Lula chega a 39%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 32%. Caiado aparece com 4% e Zema com 2%. Renan Santos e Aldo Rebelo têm 1% cada.

Disputa acirrada nos demais cenários

Nos outros cinco cenários testados, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro ocorre dentro da margem de erro da pesquisa.

No cenário com Romeu Zema e Eduardo Leite (PSD), Lula tem 36% e Flávio Bolsonaro 33%. Zema e Leite registram 3% cada. Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 2%.

Quando o cenário inclui Ratinho Júnior, Lula registra 36% e Flávio Bolsonaro 33%. Ratinho tem 7%, enquanto Renan Santos e Aldo Rebelo marcam 2%.

No cenário com Zema, Lula aparece com 37% e Flávio Bolsonaro com 34%, enquanto o governador mineiro soma 3%.

Já no cenário com Ronaldo Caiado, Lula registra 36% e Flávio Bolsonaro 34%. Caiado tem 4%, enquanto Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 2%.

Por fim, no cenário com Eduardo Leite, Lula marca 36% e Flávio Bolsonaro chega a 35%. Leite registra 3%, seguido por Renan Santos e Aldo Rebelo, com 2%.

Em todos os cenários avaliados, o percentual de indecisos permanece em torno de 5%. Já os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não pretendem votar variam entre 15% e 17%.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos nomes testados. Lula aparece com 56% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro registra 55%.

Entre os demais possíveis candidatos, Ratinho Júnior tem 38%, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite registram 35% cada, e Romeu Zema aparece com 33%.

Os menores índices de rejeição são de Aldo Rebelo, com 21%, e de Renan Santos, com 19%. O levantamento indica ainda que Lula e Flávio Bolsonaro estão entre os nomes mais conhecidos pelo eleitorado.