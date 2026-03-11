Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, aponta nova pesquisa

247 - Simulações de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026 indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (11).

A pesquisa do instituto Meio Ideia testou diferentes cenários de primeiro turno e mostrou que Lula e Flávio concentram a maior parte das preferências do eleitorado, enquanto os demais nomes aparecem com percentuais significativamente menores.

Nos três cenários estimulados em que ambos são testados simultaneamente, Lula registra 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, oscilando entre 35% e 36%, sempre dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Outros possíveis candidatos ficam abaixo de dois dígitos. Nas simulações em que são incluídos, Ratinho Jr. (PSD-PR) alcança 9%, Ronaldo Caiado (PSD-GO) marca 5% e Eduardo Leite (PSD-RS) aparece com 4%.

Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), substitui Flávio Bolsonaro em um dos cenários testados, Lula mantém a liderança com 40%, enquanto o governador paulista registra 36%.

Simulações de segundo turno

Além do primeiro turno, a pesquisa também avaliou cenários de eventual disputa final entre Lula e possíveis adversários. Os dados indicam empate técnico em confrontos diretos com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

Na simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 45% do senador. Já no confronto com Tarcísio, Lula tem 46%, enquanto o governador paulista registra 45%. As diferenças permanecem dentro da margem de erro do levantamento.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente dos adversários. Contra Ratinho Jr., o presidente soma 47% contra 41%. Em uma disputa com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula tem 46% frente a 38%.

O presidente também aparece com 46% contra 37% de Ronaldo Caiado. Contra Eduardo Leite, Lula registra 47% enquanto o governador gaúcho marca 29%. Nas simulações contra Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), Lula tem respectivamente 47% contra 25% e 47% contra 19%.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento também mediu os índices de rejeição dos nomes testados. Lula aparece com o maior percentual: 43,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele “de jeito nenhum”. Flávio Bolsonaro surge em seguida, com 34,5%, enquanto os demais candidatos registram índices inferiores a 16%.

Na avaliação geral do governo federal, 45,3% classificam a gestão como ruim ou péssima. Outros 34,6% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 18,3% avaliam a administração como regular.

Quanto à aprovação pessoal do presidente, 50,5% dizem desaprovar sua atuação, enquanto 47,2% afirmam aprová-la. Questionados se Lula deveria continuar no cargo após o fim do mandato atual, 50,6% responderam que não, enquanto 46,7% disseram que sim.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Meio Ideia ouviu 1.500 pessoas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de março por meio de entrevistas telefônicas. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-00386/2026-Brasil.