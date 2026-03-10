Pesquisa Ipsos-Ipec indica estabilidade na avaliação do governo Lula

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece estável entre os brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (10). instituto Ipsos-Ipec aponta que 40% da população consideram a gestão ruim ou péssima, enquanto 33% avaliam o governo como ótimo ou bom. Segundo o jornal O Globo, os números praticamente não se alteraram em comparação com o levantamento anterior, realizado em dezembro.

Avaliação do governo permanece estável

Além dos 40% que classificam o governo de forma negativa e dos 33% que o avaliam positivamente, outros 24% consideram a gestão regular. Já 3% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Aprovação e reprovação da forma de governar

O levantamento também avaliou a opinião dos brasileiros sobre a forma como o presidente conduz a administração federal.

Segundo o estudo, 51% dos entrevistados afirmam reprovar a maneira como Lula governa o país, enquanto 43% dizem aprovar sua atuação. Outros 6% não souberam ou preferiram não responder. No levantamento anterior, realizado em dezembro, os índices eram semelhantes: 52% de reprovação e 42% de aprovação.

Confiança no presidente Lula

A pesquisa também investigou o nível de confiança da população no presidente. Os resultados indicam que 40% dos entrevistados dizem confiar em Lula, enquanto 56% afirmam não confiar. Outros 4% não souberam ou não responderam. Os percentuais são os mesmos registrados no levantamento anterior do Ipsos-Ipec.

Percepção sobre desempenho do governo

Quando questionados sobre o desempenho do governo em relação às expectativas iniciais, 43% afirmaram que a gestão está pior do que imaginavam. Outros 28% consideram que o governo está exatamente como esperavam. Já 25% disseram que a administração está melhor do que o previsto. Entre os entrevistados, 3% não souberam ou preferiram não responder.

Avaliação da economia e expectativas

O estudo também analisou a percepção dos brasileiros sobre a situação econômica do país nos últimos seis meses.

Para 42% dos entrevistados, a economia piorou nesse período. Outros 28% disseram que a situação permaneceu igual, enquanto 27% avaliam que houve melhora. A pesquisa também mediu as expectativas para os próximos seis meses. Segundo os dados, 33% acreditam que a economia vai melhorar, enquanto 36% projetam piora. Já 23% esperam que a situação permaneça igual.

Metodologia da pesquisa

O levantamento do Ipsos-Ipec ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de março, em 131 cidades brasileiras. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.