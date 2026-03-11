Lula e Flávio estão empatados com 41% no 2º turno, diz Quaest

247 - Uma nova pesquisa eleitoral aponta um cenário de equilíbrio na disputa presidencial em um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento indica empate técnico entre os dois candidatos, cada um com 41% das intenções de voto.

Os números fazem parte de pesquisa realizada pelo instituto Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, que entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Empate após queda da vantagem de Lula

Os dados mostram que a vantagem do presidente Lula vinha diminuindo gradualmente desde o fim de 2025. Em dezembro, ele liderava o cenário contra Flávio Bolsonaro com uma diferença de 10 pontos percentuais.

Esse distanciamento caiu para sete pontos em janeiro, depois para cinco pontos em fevereiro e, agora, desapareceu, resultando no empate registrado na pesquisa mais recente.

No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, Lula aparecia com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 38%.

No cenário atual de segundo turno, os números são os seguintes:

Lula: 41% (eram 43% em fevereiro e 45% em janeiro)





41% (eram 43% em fevereiro e 45% em janeiro) Flávio Bolsonaro: 41% (eram 38% em fevereiro e janeiro)





41% (eram 38% em fevereiro e janeiro) Indecisos: 2%





2% Branco, nulo ou não votariam: 16%





Disputa pelos eleitores independentes

A pesquisa também analisou o comportamento do eleitorado considerado independente — grupo que representa 32% do total de entrevistados e inclui pessoas que não se identificam como de direita, esquerda, lulistas ou bolsonaristas.

Entre esses eleitores, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente pela primeira vez. O senador registra 32%, enquanto Lula tem 27%.

Outros 36% dos entrevistados desse grupo afirmaram que preferem não votar nesse cenário.

No levantamento anterior, Lula liderava entre os independentes com 31%, contra 26% de Flávio Bolsonaro.

Como se trata de um recorte específico do eleitorado, a margem de erro desse segmento é maior que a da pesquisa geral.

Fidelidade entre bases políticas

O estudo também revela forte alinhamento entre candidatos e suas respectivas bases eleitorais.

Entre os eleitores que se declaram lulistas, Lula alcança 95% de apoio. Já entre os bolsonaristas, Flávio Bolsonaro registra 96% de preferência.

Índices de rejeição

Os índices de rejeição dos dois candidatos aparecem próximos. Segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula, enquanto 55% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro.

Na sondagem anterior, realizada em fevereiro, Lula tinha 54% de rejeição, enquanto o índice de Flávio Bolsonaro permanecia em 55%.

Considerando apenas os eleitores independentes, a rejeição é ainda maior:

Lula: 65%





65% Flávio Bolsonaro: 61%





Cenários com outros candidatos

O instituto Quaest também simulou outros cenários de segundo turno envolvendo Lula e diferentes adversários.

Nos demais confrontos testados, o presidente aparece à frente. A maior vantagem ocorre contra Aldo Rebelo (DC).

Confira os resultados:

Lula x Ratinho Júnior (PSD)

Lula: 42%





Ratinho Júnior: 33%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 22%





Lula x Romeu Zema (Novo)

Lula: 44%





Romeu Zema: 34%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 19%





Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 44%





Ronaldo Caiado: 32%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 21%





Lula x Eduardo Leite (PSD)

Lula: 42%





Eduardo Leite: 26%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 29%





Lula x Aldo Rebelo (DC)

Lula: 44%





Aldo Rebelo: 23%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 30%





Lula x Renan Santos (Missão)

Lula: 43%





Renan Santos: 24%





Indecisos: 3%





Branco/nulo/não votariam: 30%





Percepção dos eleitores sobre os candidatos

A pesquisa também investigou a percepção dos eleitores sobre as características políticas de Lula e de Flávio Bolsonaro.

Quando questionados se Flávio é mais moderado que sua família, 48% responderam que não, enquanto 38% disseram que sim. Entre os eleitores bolsonaristas, 77% consideram o senador mais moderado, índice que chega a 63% entre eleitores de direita não bolsonaristas.

Entre os eleitores independentes, 53% afirmam que ele não é mais moderado que sua família.

No caso de Lula, 42% consideram que ele é mais moderado que o PT, enquanto 43% discordam dessa avaliação.

A pesquisa também mostra que 46% dos entrevistados classificam Lula como radical, enquanto o mesmo percentual discorda dessa afirmação.

Em relação a Flávio Bolsonaro, 45% consideram que ele é radical, e 44% dizem que não.

Avaliação sobre honestidade

Questionados sobre honestidade, 23% dos entrevistados afirmaram considerar Lula honesto, enquanto 69% disseram discordar dessa afirmação.

No caso de Flávio Bolsonaro, 26% o classificam como honesto, enquanto 62% afirmam que ele não é.

Avaliação do governo Lula

O levantamento também mediu a opinião sobre a continuidade do atual mandato presidencial.

Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados afirmam que Lula não merece outro mandato, percentual que era 57% no levantamento anterior.

Já 37% consideram que o presidente deveria continuar no cargo, ante 39% na pesquisa anterior.

A percepção sobre a situação do país também foi abordada. Para 58% dos entrevistados, o Brasil está indo na direção errada, enquanto 35% avaliam que o país segue no rumo correto.