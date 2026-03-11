Quaest divulga nova pesquisa nesta quarta-feira

247 - A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest será divulgada nesta quarta-feira às 14h. O levantamento, que costuma medir percepções da opinião pública sobre o cenário político brasileiro, terá seus resultados apresentados em primeira mão na GloboNews.

O anúncio foi feito pelo cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, em publicação nas redes sociais. Em mensagem publicada na plataforma X, ele informou que participará da apresentação dos dados no programa Estúdio i, da GloboNews.

O questionário do instituto não se limitará às intenções de voto. A sondagem também abordará a percepção da população sobre a economia, a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o nível de confiança dos brasileiros no Supremo Tribunal Federal (STF).

Outro ponto incluído na pesquisa é o chamado caso envolvendo o Banco Master, que voltou ao centro do noticiário após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. O levantamento será o primeiro realizado pelo instituto desde o episódio, o que pode oferecer um retrato atualizado da repercussão do tema entre os eleitores.

Cenário eleitoral apontado na última pesquisa

A rodada anterior da Quaest, divulgada em fevereiro, indicava vantagem do presidente Lula em todos os cenários simulados de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecia consolidado na segunda posição.

Foram testados sete cenários distintos, com até oito possíveis candidatos. Nos diferentes cenários apresentados, Lula registrava índices de intenção de voto que variavam entre 35% e 39%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com percentuais entre 29% e 33%.

Oposição consolidada em torno de Flávio Bolsonaro

Na divulgação da pesquisa anterior, o diretor da Quaest, Felipe Nunes, avaliou o posicionamento do senador dentro do campo oposicionista. Segundo ele, os números indicavam uma consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro como principal nome da oposição para a disputa presidencial.