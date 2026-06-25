Lula e a reconstrução do Brasil em cada mandato

Os indicadores econômicos e sociais permitem reconhecer a profunda transformação do Brasil sob a liderança do presidente Lula, no ciclo de desenvolvimento e reconstrução iniciado em seu primeiro mandato (2003-2006), ampliado no segundo (2007-2010) e retomado em 2023.

Ao assumir a Presidência da República, em 2003, após dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula recebeu o país com relativa estabilidade monetária proporcionada pelo Plano Real, mas marcado por grave vulnerabilidade externa, crescimento médio anual de apenas 2,3%, desemprego de 12,5% e reservas internacionais em torno de US$ 38 bilhões (IBGE e Banco Central).

Entre 2003 e 2010, o Brasil quitou sua dívida com o FMI e tornou-se credor da instituição. O PIB cresceu, em média, cerca de 4% ao ano, alcançando 7,5% em 2010 (IBGE). As reservas internacionais saltaram para mais de US$ 288 bilhões (BC), impulsionadas pelo crescimento das exportações, que passaram de US$ 73,2 bilhões para US$ 201,9 bilhões. O salário mínimo foi elevado de R$ 200 para R$ 510, acumulando valorização real superior a 70% (Dieese).

Os avanços sociais foram igualmente expressivos. Cerca de 36 milhões de brasileiros ascenderam à classe média entre 2003 e 2011 (Ipea). A extrema pobreza caiu mais de 60% entre 2003 e 2014 (Ipea/MDS). O Índice de Gini recuou de 0,581 para 0,518, enquanto a taxa de desemprego caiu para 6,7% em 2010 (IBGE). O Bolsa Família beneficiava mais de 13 milhões de famílias.

A educação tornou-se um dos pilares da transformação social. Entre 2003 e 2014, foram criadas 18 universidades federais, mais de 400 campi universitários e centenas de novas unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que passou de 140 para mais de 560 unidades.

Mesmo após a crise financeira internacional de 2008, quando o PIB recuou 0,1% em 2009, a economia cresceu 7,5% no ano seguinte. O Brasil tornou-se a sexta maior economia do mundo, segundo o FMI. Em 2014, no governo Dilma Rousseff, o desemprego atingiu 4,8%, o menor nível da série histórica até então (IBGE).

O retorno de Lula à Presidência, em 2023, ocorreu em um contexto de reconstrução econômica, social e institucional. A economia cresceu 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024 (IBGE). O desemprego caiu para 6,6% em 2024 e para 5,6% em 2025. A renda média do trabalho alcançou R$ 3.750 em março de 2026, enquanto o salário mínimo chegou a R$ 1.621. O Bolsa Família passou a atender mais de 20 milhões de famílias.

O Novo PAC mobilizou R$ 1,7 trilhão em investimentos. A Nova Indústria Brasil disponibilizou R$ 713 bilhões para a reindustrialização e a transição energética. O Plano Safra destinou R$ 516,2 bilhões aos médios e grandes produtores, R$ 89 bilhões à agricultura familiar e R$ 16,44 bilhões aos microempreendedores individuais.

A integração entre crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental Ju caracteriza esta nova etapa do desenvolvimento nacional. Em maio de 2026, os alertas de desmatamento na Amazônia registraram queda de 61,4% (INPE/MMA) e o Brasil assume a liderança na agenda climática global.

Entre 2003 e 2026, os governos liderados por Lula mantiveram uma estratégia baseada em crescimento econômico, inclusão social, fortalecimento institucional e desenvolvimento sustentável. Se Fernando Henrique Cardoso será lembrado pela estabilização monetária, Lula será lembrado por transformar estabilidade em desenvolvimento, mobilidade social, redução das desigualdades e construção de um projeto nacional fundamentado na justiça social e ambiental. Chega de “reconstrução!”. Vamos continuar a construção do Brasil com desenvolvimento sustentável, justiça social, ambiental, tecnologicamente moderno, menos desigual, sem fome, sem pobreza, próspero e solidário.