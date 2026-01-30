Lula lidera potencial eleitoral enquanto direita aparece fragmentada

Lula mantém a dianteira e segue como o nome mais sólido do cenário presidencial de 2026, enquanto a direita aparece pulverizada, sem um candidato nacionalmente competitivo. É o que mostra a nova pesquisa nacional da Paraná Pesquisas, divulgada neste fim de janeiro, que avaliou grau de conhecimento e potencial eleitoral dos principais nomes cotados para a sucessão presidencial.

O levantamento confirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue como o político mais conhecido do país e aquele com maior capacidade de voto consolidado. Ao mesmo tempo, expõe as dificuldades de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Junior (PSD-PR) em romper o teto regional ou ideológico.

Dados técnicos da pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026, com 2.080 entrevistas presenciais e domiciliares, em 160 municípios, abrangendo os 26 estados e o Distrito Federal.

O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número

BR-08254/2026, conforme determina a Resolução nº 23.600/2019.

Lula é conhecido por praticamente todo o eleitorado

O presidente Lula apresenta um patamar de conhecimento que nenhum outro nome se aproxima. 82,1% dos entrevistados afirmam conhecê-lo bem, enquanto apenas 1,9% dizem não conhecê-lo. Entre eleitores com ensino superior, o índice de conhecimento pleno ultrapassa 90%.

O dado reforça o capital político acumulado pelo petista após três mandatos presidenciais e sua centralidade no debate nacional.

Potencial de voto consolida liderança de Lula

Entre os eleitores que conhecem Lula, 31,5% afirmam que votariam com certeza nele para presidente, e outros 22,3% dizem que poderiam votar. A rejeição chega a 45,3%, índice elevado, mas compatível com o nível de polarização que marca a política brasileira.

O voto certo em Lula cresce entre eleitores de menor renda e escolaridade, sinalizando que sua base social segue viva e mobilizada.

Flávio Bolsonaro herda o nome, mas carrega rejeição

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é conhecido bem por 34,9% dos eleitores e apenas de ouvir falar por 52,7%. No potencial eleitoral, 26,3% dizem que votariam com certeza, mas a rejeição é alta: 44,7% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum.

O dado indica que o bolsonarismo mantém um núcleo fiel, mas encontra resistência fora de sua bolha política, especialmente entre mulheres e eleitores mais velhos.

Tarcísio tem espaço, mas ainda depende de construção nacional

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), apresenta 32,8% de conhecimento pleno e 44,4% de conhecimento superficial. Seu potencial eleitoral mostra 15,1% de voto certo e 48,1% de voto possível, com rejeição de 36,1%.

Os números revelam um nome com margem de crescimento, mas ainda restrito a setores específicos do eleitorado, sobretudo no Sudeste e entre eleitores com maior escolaridade.

Ratinho Junior é pouco conhecido fora do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD-PR), é o menos conhecido entre os testados. Apenas 18,9% afirmam conhecê-lo bem, enquanto 31,3% dizem não conhecê-lo.

No potencial eleitoral, o índice de voto certo é de apenas 5,3%, mas 60% afirmam que poderiam votar, sinal de desconhecimento mais do que rejeição. O dado confirma que seu nome ainda não se projetou nacionalmente.

Direita fragmentada e sem síntese

O comparativo geral da pesquisa deixa claro que a direita tem vários nomes, mas nenhum projeto nacional consolidado. Cada pré-candidato ocupa um nicho, mas nenhum consegue, até aqui, se apresentar como alternativa clara e unificadora diante de Lula.

Enquanto isso, o presidente segue como o eixo em torno do qual a disputa se organiza, com teto alto, base fiel e centralidade política.

O que a pesquisa sinaliza para 2026

O levantamento da Paraná Pesquisas mostra que 2026 começa com Lula na frente e a oposição em busca de identidade. Sem unidade, sem discurso nacional e sem liderança clara, o campo conservador corre contra o tempo.

A largada foi dada, e os números indicam que o favoritismo, neste momento, está do lado do Planalto.