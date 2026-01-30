Lula deixa hospital após cirurgia de catarata

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o hospital na manhã desta sexta-feira (30) após ser submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Aos 80 anos, Lula chegou à unidade de saúde por volta das 7h25 e recebeu alta cerca de três horas depois, por volta das 10h, seguindo o protocolo habitual para esse tipo de procedimento, considerado simples e de rápida execução.

Na quinta-feira (29), Lula esteve no hospital para a realização de exames pré-operatórios e, após os procedimentos, manteve compromissos oficiais na Residência Oficial da Granja do Torto.

A catarata é uma condição oftalmológica caracterizada pela opacificação do cristalino, a lente natural do olho, o que provoca perda progressiva da visão. O tratamento é exclusivamente cirúrgico e consiste na substituição do cristalino por uma lente artificial. Em geral, o paciente recebe alta no mesmo dia e a recuperação ocorre de forma rápida, permitindo o retorno às atividades cotidianas em poucos dias.

Lula já havia passado por uma cirurgia semelhante em 2020, quando operou o olho direito. Desde o fim de 2022, o presidente foi submetido a outros procedimentos médicos. Em novembro daquele ano, realizou a retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda, após episódios de rouquidão.

Em setembro de 2023, passou por uma artroplastia total do quadril direito para tratamento de artrose e, ainda naquele ano, fez uma blefaroplastia bilateral para correção do excesso de pele nas pálpebras. Em dezembro de 2024, foi operado para a drenagem de um hematoma intracraniano, consequência de uma queda ocorrida em outubro.

Nota do Palácio do Planalto sobre a cirurgia à qual o presidente foi submetido nesta sexta-feira (30):

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta sexta-feira, 30 de janeiro, cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento, no CBV Hospital de Olhos, em Brasília, ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar. Ele permanecerá esta sexta-feira e o fim de semana na Granja do Torto. Retorna às atividades de rotina na segunda-feira (2).

O presidente segue com acompanhamento habitual pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.