TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lula passa por cirurgia de catarata hoje em Brasília

      Procedimento simples é realizado nesta sexta-feira e segue histórico de intervenção semelhante feita pelo presidente em 2020

      Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 28/01/2026 REUTERS/Aris Martinez (Foto: REUTERS/Aris Martinez)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30), em Brasília. O procedimento é considerado de baixa complexidade e rápida recuperação, de acordo com informações divulgadas ao longo da semana. A expectativa é de que o presidente retome suas atividades normalmente nos próximos dias, informa o G1.

      Na quinta-feira (29), Lula esteve no hospital para a realização dos exames pré-operatórios e, após essa etapa, seguiu com compromissos oficiais na Residência Oficial da Granja do Torto.

      A cirurgia no olho esquerdo repete um procedimento semelhante realizado em 2020, quando Lula passou por uma intervenção para correção de catarata no olho direito. Em ambos os casos, trata-se de um tratamento amplamente difundido na medicina e adotado em milhões de pacientes todos os anos.

      A catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, estrutura natural do olho responsável pelo foco das imagens. A condição provoca perda progressiva da visão e, quando indicada, é tratada por meio da substituição do cristalino por uma lente artificial, técnica considerada segura e eficaz.

      Segundo as informações divulgadas, não há previsão de afastamento prolongado das funções presidenciais. A liberação médica para o retorno ao trabalho deve ocorrer nos próximos dias, conforme a evolução do pós-operatório.

      Artigos Relacionados

      Tags