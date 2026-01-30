Lula passa por cirurgia de catarata hoje em Brasília

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30), em Brasília. O procedimento é considerado de baixa complexidade e rápida recuperação, de acordo com informações divulgadas ao longo da semana. A expectativa é de que o presidente retome suas atividades normalmente nos próximos dias, informa o G1.

Na quinta-feira (29), Lula esteve no hospital para a realização dos exames pré-operatórios e, após essa etapa, seguiu com compromissos oficiais na Residência Oficial da Granja do Torto.

A cirurgia no olho esquerdo repete um procedimento semelhante realizado em 2020, quando Lula passou por uma intervenção para correção de catarata no olho direito. Em ambos os casos, trata-se de um tratamento amplamente difundido na medicina e adotado em milhões de pacientes todos os anos.

A catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, estrutura natural do olho responsável pelo foco das imagens. A condição provoca perda progressiva da visão e, quando indicada, é tratada por meio da substituição do cristalino por uma lente artificial, técnica considerada segura e eficaz.

Segundo as informações divulgadas, não há previsão de afastamento prolongado das funções presidenciais. A liberação médica para o retorno ao trabalho deve ocorrer nos próximos dias, conforme a evolução do pós-operatório.