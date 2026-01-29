Rui Falcão: "A única certeza até agora é que Lula é favorito"

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) afirmou, em entrevista à TV 247, que o cenário eleitoral para o pleito deste ano ainda está em fase de definição, sobretudo em razão da incerteza em torno dos possíveis candidatos de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Falcão, esse quadro torna o presidente Lula o favorito na disputa. O parlamentar também ironizou as articulações lideradas pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, que reúne alianças com nomes como o governador do Paraná, Ratinho Jr., o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

"A única certeza que temos agora é que o presidente Lula é favorito", disse Falcão, ao avaliar que o cenário ainda segue indefinido para o outro lado. Até abril, segundo ele, deve surgir uma indicação mais concreta. "Os demais estão aí, jogando para lá e para cá", disse.

"O 'trio' de Kassab é o 'trio parada mole'", disse o parlamentar, ao referir-se à aliança, lançada mais cedo nesta semana, entre Ratinho Jr., Caiado e Leite.

Falcão finalizou: "Lula conta com uma aliança ampla de vários partidos. Vamos esperar para ver quem vai virar o Cristiano Machado do Kassab".