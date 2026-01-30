Gleisi celebra queda histórica do desemprego em 2025: "Lula prometeu e está cumprindo"
Ministra aponta objetivo do governo para 2026 no campo do trabalho: “garantir qualidade de vida com o fim da escala 6x1”
247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), comemorou nesta sexta-feira (30) a queda histórica do desemprego no Brasil em 2025, destacando os resultados positivos do mercado de trabalho e atribuindo o desempenho às políticas adotadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nas redes sociais, Gleisi ressaltou que o país encerrou o ano com a menor taxa anual de desocupação da série histórica e com recordes tanto no número de pessoas ocupadas quanto na renda média dos trabalhadores, com base em dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na postagem, a ministra enfatizou que os números divulgados confirmam uma mudança consistente no cenário do emprego no país. “Os novos dados do IBGE confirmam que 2025 terminou com a menor taxa de desemprego da série histórica: 5,6%. São 103 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando no país, outro recorde”, afirmou. Gleisi também destacou a evolução do rendimento médio real das pessoas ocupadas ao longo do atual mandato presidencial.
A ministra destacou ainda que a renda média apresentou crescimento expressivo desde o início do governo. “E o rendimento médio real das pessoas, que era de R$ 2.901 quando o presidente Lula voltou, cresceu para R$ 3.560 ao final do terceiro ano de governo”, registrou. Para ela, os dados reforçam o cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral, especialmente no que diz respeito à geração de empregos e à valorização do trabalho.
Na avaliação de Gleisi Hoffmann, os resultados são consequência direta das políticas adotadas pela atual gestão. “Lula prometeu e está cumprindo: mais empregos, mais salário e renda, mais oportunidades para o povo brasileiro”, escreveu. A ministra acrescentou que, após a recuperação dos indicadores de emprego e renda, o governo pretende avançar em novas agendas no campo trabalhista.
Ainda na publicação, Gleisi apontou o que considera ser o próximo desafio do governo federal. “Agora é garantir qualidade de vida para o trabalhador com o fim da escala 6x1. Sigamos em frente”, afirmou, ao indicar que o tema deve ganhar centralidade no debate sobre as condições de trabalho no país ao longo de 2026.
Os dados citados pela ministra fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que mostrou que a taxa média anual de desemprego caiu para 5,6% em 2025, o menor nível desde o início da série histórica em 2012. A pesquisa também apontou que o número de pessoas ocupadas chegou a 103 milhões, além de registrar recordes no rendimento médio real e na massa de rendimentos, consolidando um dos melhores desempenhos do mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas.