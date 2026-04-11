Lula mantém dianteira no Datafolha apesar da pressão da direita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na frente no primeiro turno da nova pesquisa Datafolha, com 39% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 35% de Flávio Bolsonaro (PL). Na espontânea, quando o eleitor responde sem ver a lista de nomes, Lula abre 26% a 16%. O instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios, entre terça-feira (7) e quinta-feira (9), com margem de erro de dois pontos e registro BR-03770/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É por aí que a análise precisa começar.

Sem primeiro turno, não existe segundo turno.

A velha mídia preferiu vender o susto do eventual empate adiante, mas o dado bruto da largada eleitoral continua sendo outro: Lula ainda é o nome mais forte da disputa quando se olha a fotografia inicial da corrida.

No cenário estimulado, os 39% de Lula equivalem a algo perto de 45% dos votos válidos desse quadro, enquanto Flávio Bolsonaro fica na casa de 40%. Não dá vitória em primeiro turno, mas dá liderança real, material, verificável — e não um detalhe estatístico.

Esse é o ponto que a manchete apressada tenta empurrar para debaixo do tapete.

Quando o noticiário abre com “Lula perde vantagem no segundo turno”, ele desloca o centro da leitura. Em vez de discutir quem lidera a eleição de fato na largada, passa a vender a ideia de enfraquecimento inevitável. Isso ajuda a criar ambiente político, midiático e financeiro para pressionar o presidente a recuar da reeleição.

A operação é transparente.

A direita precisa de um adversário menos duro do que Lula em outubro. O bolsonarismo sabe que, goste-se ou não dele, o presidente ainda concentra voto popular, memória política e capilaridade social. Por isso, interessa espalhar a tese de que sua candidatura virou problema antes mesmo de a campanha começar para valer.

Os números do próprio Datafolha não autorizam esse enterro antecipado.

Lula aparece com 39%, Flávio com 35%, Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático, PSD) com 5% e Romeu Zema (Novo) com 4%. A soma dos nomes da direita passa Lula, é verdade, mas essa conta só funciona no papel. No primeiro turno, esse bloco sai dividido, e divisão de candidatura não vira voto automaticamente para um só candidato.

Na espontânea, o retrato é ainda mais eloquente.

Lula marca 26%. Flávio Bolsonaro tem 16%. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, aparece com 2%, e Caiado também com 2%. Há 42% que ainda não sabem responder. Isso mostra duas coisas ao mesmo tempo: Lula ainda ocupa o centro da lembrança do eleitor, e a disputa está aberta para muita briga narrativa daqui até 4 de outubro de 2026.

O segundo turno, claro, merece atenção.

Flávio Bolsonaro aparece com 46% contra 45% de Lula. Caiado perde por 45% a 42%. Zema também, 45% a 42%. Todos os cenários estão dentro da margem de erro. Em português claro: não há virada consolidada; há empate técnico.

A diferença entre fato e torcida mora aí.

Fato: Lula segue líder no primeiro turno;

Fato: os cenários de segundo turno apertaram;

Torcida: transformar aperto em sentença de morte eleitoral.

Também pesa o dado da rejeição. Lula tem 48%, e Flávio Bolsonaro, 46%. Os dois concentram amor e ódio em um país ainda rachado. Isso explica por que a eleição continua polarizada e por que o “centro” segue patinando. Caiado e Zema têm rejeição menor, mas também têm muito menos densidade eleitoral até aqui.

No fundo, o que está em curso é uma guerra de clima.

Parte da imprensa corporativa, em sintonia com interesses do mercado, tenta vender a fadiga de Lula antes da hora. O objetivo político é claro: assustar o Planalto, aumentar o barulho sobre alternativa “menos conflitiva” e empurrar o presidente para a defensiva.

Só que pesquisa não substitui campanha.

Ainda faltam meses de exposição, palanque, alianças, televisão, rua, economia, crises e confronto direto. A eleição geral está marcada para 4 de outubro. Se ninguém passar de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo será em 25 de outubro.

Portanto, a dianteira de Lula continua de pé no terreno que realmente decide quem chega vivo à fase final: o primeiro turno. O resto, por enquanto, é disputa para fabricar medo, testar nervos e arrancar recuo. Resta saber se Lula vai afrouxar o sutiã ou se vai chamar a extrema direita para o corpo a corpo nas urnas.