Lula tem que vetar a contratação de Datena

Fiquei sabendo hoje que o Datena vai ganhar R$100 mil por mês (mais R$65 mil para viagens) para apresentar um programa semanal na TV Brasil e outro, diário, na Rádio Nacional. Tudo com dinheiro público. Como o contrato de um ano, no valor de R$1,260 milhão ainda não foi assinado, a EBC ainda pode se redimir e não cometer essa insensatez.

Depois do episódio da cadeirada, num debate das eleições de 2024, Datena foi demitido da TV Bandeirantes, onde dava muita audiência, ficou um tempinho no SBT, na Rede TV! e acabou saindo por falta de ibope. Ele está queimado na televisão brasileira e na opinião pública.

Além do dinheiro público jogado fora - equivalente ou maior do que os salários da Globo News e da CNN Brasil - a imagem dele é incompatível com uma emissora pública e educativa. Ele está envolvido em mais de 300 processos, como o de assédio sexual movido pela ex-repórter da Band, Bruna Drews, em 2019, cujos termos não reproduzo aqui em respeito ao decoro jornalístico. Em 2008, ele criticou um apresentador do Festival de Parintins de forma ofensiva, chamando-o de nomes depreciativos. Em 2010, o Ministério Público Federal o condenou (e à Band) por desrespeito à liberdade de crença ao afirmar, também no “Brasil Urgente”: "Tem gente que não acredita em Deus, por isso o mundo está essa porcaria: guerra, peste, fome e tudo mais". Em 2012, após denunciar uma suposta ameaça de morte, ele disse:"Se me matassem, queria que a sociedade me vingasse", o que gerou debate sobre incitação à violência. Em 2013, ele foi condenado por sensacionalismo em reportagem que explorou a morte de uma jovem. Em 2019, tanto ele quanto a Band foram condenados a pagar R$25 mil a um homem acusado injustamente de estupro no programa que ele apresentava, o “Brasil Urgente”. Em 2021, ele chamou a apresentadora Xuxa de “garota de programa” e “imbecil” por ela ter criticado um livro de caça para crianças. Mais uma condenação de R$50 mil por danos morais. Em 2025, a Band teve que pagar R$104 mil a um advogado que Datena ligou, erroneamente, ao PCC e ao assalto ao Banco Central em 2006.

Será que a direção da EBC não tomou conhecimento desses fatos ultrajantes, que são públicos? Ou sabia deles, e assim mesmo decidiu contratar essa persona non grata da televisão brasileira, e que envergonha a todos nós, jornalistas que tentamos manter a credibilidade que a imprensa e o público merecem?

Em sua defesa, a emissora, que não pertence ao governo atual, mas ao estado brasileiro, poderá alegar que ele vai apresentar um talk-show e não um programa policial. No entanto, é impossível não associá-lo ao sensacionalismo, ao palavreado chulo e à agressividade que sempre o caracterizaram. Ao aparecer na TV Brasil (se esta infâmia de fato acontecer), até uma criança poderá dizer: “olha lá, papai, aquele homem que diz que bandido bom é bandido morto” ou “mamãe, é aquele cara que deu uma cadeirada”. Ele deveria ser proibido para crianças. Mas como impedir que as crianças assistam seu supostamente inofensivo talk-show?

Certamente mal orientado, e sem conhecer o seu passado, o presidente Lula até posou para fotos ao lado dele, celebrando o novo contratado. Mas, agora que ele sabe quem é essa pessoa, pois é leitor do 247, tem que vetar a sua contratação. Se não o fizer, vai correr o risco de ter a sua imagem associada à dele. O que não pega bem para um presidente da República que busca a sua reeleição.