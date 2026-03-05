Lula vai ser reeleito no primeiro turno

As pesquisas se tornaram peças da campanha eleitoral. Resultados absurdos, que projetam o suposto apoio do filho do Bolsonaro perto do Lula, servem para alimentar a campanha da oposição, sem nenhum fundamento nem explicação.

Pesquisas com 2 mil pessoas de amostra, para um universo de 220 milhões de pessoas, se arriscam a dar palpite sobre o comportamento destes. Um absurdo estatístico. Não revelam a ginástica estatística que fazem.

Além disso, não revelam que tipo de questões foram colocadas para os entrevistados. Só publicam os resultados que jornalistas preguiçosos tomam como resultados reais e os comentam longamente.

Não podem contornar um elemento comum: o Lula derrota a todos os eventuais adversários. Se for realmente assim, por que destacam eventual empate entre ele e o filho do Bolsonaro?

Um desses jornalistas toma a manifestação dos bolsonaristas na Avenida Paulista, que o cálculo da USP define que teve menos da metade da manifestação anterior, algo como um total de no máximo quatro quadras da avenida, como um elemento que revelaria que Lula correria muitos riscos de perder a eleição! O artigo é pífio, mas ocupa um espaço no UOL, que é o que interessa. O cachorro morder o dono não é notícia. Já o dono morder o cachorro consegue lugar de destaque na mídia. Notícia de que o Lula é favorito para se reeleger não é notícia de destaque. Já a de que ele pode perder a eleição, como contradiz as evidências, ganha espaço de destaque.

Politicamente, até a direita parece conformada com a vitória do Lula, concentrando-se nas eleições parlamentares para tentar dar continuidade aos obstáculos que coloca atualmente ao governo. Enquanto um setor do centrão, que tem dificuldade de ficar muito tempo fora do governo, já se aproxima explicitamente do governo.

Além disso, o filho do Bolsonaro escolhido por este para ser candidato já desmaiou e sujou as calças em um debate com a Jandira Feghali. Dá para imaginar como vai se comportar em um debate no horário eleitoral com o Lula? Já busca razões para não comparecer. O que ele poderia contrapor à herança dos governos do Lula, como herança do pífio governo do seu pai?

Um debate eleitoral seria um massacre midiático, que só consolidaria a perspectiva do favoritismo do Lula, que passaria a tender a ganhar já no primeiro turno.

Essa é a perspectiva mais provável das análises políticas sérias. Quem tem considerações diferentes teria que explicitar as razões que levariam um filho do Bolsonaro a ter preferências similares às do Lula. A manifestação da Avenida Paulista demonstraria o contrário do que o analista afirma. Mas a notícia de que o Lula vai se reeleger contraria as preferências da grande mídia.

Eu considero que o Lula é favorito não apenas para se reeleger, como para fazê-lo no primeiro turno, pelas razões apontadas neste artigo.

Lula é favorito para se reeleger, sobre isso não há dúvidas.