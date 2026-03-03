Líder do MDB na Câmara classifica carta de diretórios sobre independência eleitoral como "inoportuna e inócua"

247 - O líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), considerou "inoportuna e inócua" a carta divulgada nesta terça-feira (3) por 16 diretórios estaduais do partido, que defendia a independência da legenda nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista, Bulhões criticou o manifesto, que se opõe à ala do partido favorável a indicar o vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

"É uma discussão totalmente inoportuna, porque é fora do calendário eleitoral. Estamos agora discutindo janela partidária e filiações", afirmou. Ele acrescentou: "É uma discussão inócua. Os setores do partido que estão discutindo isso agora poderão se arrepender. Isso é assunto para a convenção." O líder emedebista reforçou que, mesmo aliado de Lula, o PT não ofereceu a vaga de vice ao MDB, que pertence ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Janela partidária marca o contexto do debate

"E, se tivesse oferecido, estaria oferecendo na hora errada, porque o momento agora é discussão da janela partidária", disse Bulhões. A janela partidária, destacada pelo parlamentar, é o período em que deputados federais e estaduais podem trocar de partido sem perder o mandato. O prazo também marca o período final para filiações de quem deseja concorrer nas eleições de outubro, com limite em 4 de abril.

A carta dos diretórios, liderada pelo vice-governador e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, defende que o partido não feche aliança formal com nenhum candidato à Presidência, permitindo que cada diretório faça acordos locais conforme suas realidades políticas. O manifesto argumenta que o MDB representa a "diversidade de um Brasil continental e federativo, onde cada estado possui sua própria realidade social e política".

"Desde 1966, o DNA do MDB é o firme compromisso com a democracia, tanto interna quanto externamente. Esse compromisso implica respeito à pluralidade de opiniões de nossos diretórios regionais, de nossas lideranças e, primordialmente, de nosso eleitor em cada rincão do país", afirma o texto da carta.