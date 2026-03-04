PT confirma candidatura de Leandro Grass ao governo do DF e Érika Kokay ao Senado

247 - O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF) aprovou uma resolução que estabelece as diretrizes políticas da legenda para as eleições de 2026 na capital do país. A decisão inclui a definição de nomes para a disputa majoritária e a construção de uma frente política com partidos aliados.

A reunião contou também com a participação de dirigentes do PV e do PCdoB, partidos que integram a Federação Brasil da Esperança. O encontro consolidou a estratégia eleitoral voltada à formação de uma coalizão capaz de disputar o comando do Governo do Distrito Federal.

Definição de pré-candidaturas

A resolução aprovada pelo diretório oficializa o nome de Leandro Grass como pré-candidato do partido ao Governo do Distrito Federal. Para a disputa ao Senado, a legenda confirmou a pré-candidatura da deputada federal Érika Kokay, além de declarar apoio à tentativa de reeleição da senadora Leila Barros (PDT).

De acordo com o partido, a estratégia eleitoral pretende reunir diferentes forças políticas em torno de um projeto alternativo à atual gestão do DF, conduzida pelo governador Ibaneis Rocha e pela vice-governadora Celina Leão.

Críticas à gestão local e defesa de nova agenda

O documento aprovado pela direção regional aponta a necessidade de mudanças na administração pública local. Entre os principais pontos mencionados estão a recuperação dos serviços públicos e o enfrentamento das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Distrito Federal.

A resolução também destaca a importância de fortalecer políticas sociais e retomar investimentos públicos, em consonância com iniciativas implementadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Construção de uma frente política

Ainda segundo o diretório regional, o objetivo é reconstruir uma frente política semelhante às articulações eleitorais formadas em 1994 e 2010 no Distrito Federal, que reuniram diferentes legendas em torno de um programa de governo com foco na redução das desigualdades sociais.

Em nota divulgada após a reunião, o partido afirmou: "Agradecemos a confiança da militância e dos partidos aliados. Nossa missão é devolver a esperança e a dignidade ao Distrito Federal."

Próximos passos

A resolução aprovada pelo PT-DF será encaminhada à Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, tanto no âmbito local quanto nacional. A etapa seguinte prevê a análise e a eventual ratificação das diretrizes eleitorais pelas instâncias da federação, que definirá de forma conjunta a estratégia das forças aliadas para as eleições de 2026 no Distrito Federal.