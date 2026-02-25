BRB convoca acionistas para votar aumento de capital em 18 de março na Câmara do DF

247 - O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) convocou uma assembleia geral extraordinária para a quarta-feira, 18 de março, quando os acionistas deverão deliberar sobre a proposta de aumento de capital social da instituição. A efetivação da medida está condicionada à aprovação de um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A convocação foi publicada na terça-feira (24), em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. Além da análise da capitalização, a pauta inclui a homologação de membros indicados para o Conselho de Administração do banco.

O projeto de lei, encaminhado pelo governo do Distrito Federal, estabelece um limite de até R$ 6,6 bilhões para operações de crédito com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou com outras instituições financeiras. A proposta foi reformulada e apresentada novamente na terça-feira (24).

Entre as alterações, houve a redução de 12 para nove imóveis oferecidos pelo Distrito Federal — acionista controlador do BRB — como parte do plano de capitalização. O Parque do Guará, área de proteção ambiental, foi retirado da lista de bens incluídos.

O texto não apresenta estimativa de valor para os imóveis. De acordo com a proposta, as propriedades poderão ser vendidas, transferidas, utilizadas como garantia em operações de crédito ou destinadas à estruturação de fundos de investimento imobiliário. A alienação ou exploração econômica poderá ser conduzida tanto pelo governo distrital quanto pelo próprio BRB, inclusive por meio de combinações entre diferentes modalidades.

Na segunda-feira (2), deputados distritais devem se reunir com o presidente do BRB, Nelson de Souza, para discutir os detalhes do projeto. A expectativa é que a votação ocorra na semana seguinte na CLDF.