CVM afirma que já investigava o Banco Master antes de 2022

247 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já tinha conhecimento de indícios de irregularidades envolvendo o Banco Master antes de 2022 e instaurou uma série de procedimentos para apuração do caso. A informação foi confirmada pelo presidente interino do órgão, João Accioly, em depoimento prestado na terça-feira (24).

As declarações foram dadas ao grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, responsável por acompanhar as investigações relacionadas ao banco. Accioly detalhou que a autarquia identificou relatórios com ressalvas sobre a instituição financeira e abriu processos específicos para examinar operações envolvendo o Master.

De acordo com o presidente interino, há atualmente 24 processos em andamento que têm como foco as negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Ele ressaltou, no entanto, que limitações estruturais têm comprometido a velocidade das análises.

Segundo Accioly, a escassez de recursos humanos e tecnológicos tem impactado diretamente o ritmo das apurações. “O pessoal trabalha além da capacidade máxima. Há muitos servidores que têm atuação exaustiva. Há recursos tecnológicos que precisam ser feitos”, afirmou durante a audiência no Senado.

O dirigente também defendeu mudanças no nível de transparência do mercado de capitais, especialmente no que diz respeito aos fundos de investimento. Para ele, é necessário ampliar o debate sobre a divulgação de informações relativas aos cotistas. “Por que o fundo não tem os cotistas abertos? É algo que deve, no mínimo, ser debatido”, declarou.