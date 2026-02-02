Um douto professor

expert em ideologia

me garantiu

que há luta de classes

até na poesia

“Eu vou lhe explicar,

já que sozinho não descobre:

na poesia

há uma guerra fria

entre a rima rica e a rima pobre”.

“A rima rica — não se engane —

lê James Joyce no original,

só anda de Rolls-Royce,

só usa terno Armani”.

“Acorda ao meio-dia

em seu triplex no Leblon,

e a sua governanta

traz o cardápio

de tudo o que é bom”.

“Não faz nenhum esforço

para ganhar o copyright,

tem à sua disposição

um exército de ghostwriters”.

“A rima pobre

acorda às 4, sem que a chamem,

e prepara a marmita,

que é sempre miojo lámen,

e mal engole a gororoba fria,

sai correndo pro metrô,

enquanto a estação está vazia”.

“A rima pobre

não tem dicionário,

não tem diploma,

só fez o curso primário;

não usa o Google

porque não tem notebook,

procura inspiração

no Domingão do Huck”.

“A rima rica,

quando encontra a pobre,

dá risada:

‘você é uma fraude,

você não vale nada,

ninguém te aplaude’

e atravessa a calçada”.

“A rima rica

tem fardão

e lugar na Academia;

a rima pobre

vive de alucinação,

acredita na utopia”.

Ouvi o mestre

assim falar

com tanta sabedoria,

não tive como replicar,

sou fraco em filosofia.

Mas, depois de

um instante refletir,

não me dei por satisfeito;

com todo o respeito

ao mestre e demais estetas,

aqui vou dizer e repetir:

nenhuma rima é pobre,

pobres somos nós, poetas.