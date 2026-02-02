TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2837 artigos

        HOME > blog

        Luta de classes

        Um poema engajado

        Desigualdade (Foto: Rovena Rosa/ABr)

        Um douto professor
        expert em ideologia
        me garantiu
        que há luta de classes
        até na poesia

        “Eu vou lhe explicar,
        já que sozinho não descobre:
        na poesia
        há uma guerra fria
        entre a rima rica e a rima pobre”.

        “A rima rica — não se engane —
        lê James Joyce no original,
        só anda de Rolls-Royce,
        só usa terno Armani”.

        “Acorda ao meio-dia
        em seu triplex no Leblon,
        e a sua governanta
        traz o cardápio
        de tudo o que é bom”.

        “Não faz nenhum esforço
        para ganhar o copyright,
        tem à sua disposição
        um exército de ghostwriters”.

        “A rima pobre
        acorda às 4, sem que a chamem,
        e prepara a marmita,
        que é sempre miojo lámen,
        e mal engole a gororoba fria,
        sai correndo pro metrô,
        enquanto a estação está vazia”.

        “A rima pobre
        não tem dicionário,
        não tem diploma,
        só fez o curso primário;
        não usa o Google
        porque não tem notebook,
        procura inspiração
        no Domingão do Huck”.

        “A rima rica,
        quando encontra a pobre,
        dá risada:
        ‘você é uma fraude,
        você não vale nada,
        ninguém te aplaude’
        e atravessa a calçada”.

        “A rima rica
        tem fardão
        e lugar na Academia;
        a rima pobre
        vive de alucinação,
        acredita na utopia”.

        Ouvi o mestre
        assim falar
        com tanta sabedoria,
        não tive como replicar,
        sou fraco em filosofia.

        Mas, depois de
        um instante refletir,
        não me dei por satisfeito;
        com todo o respeito
        ao mestre e demais estetas,
        aqui vou dizer e repetir:
        nenhuma rima é pobre,
        pobres somos nós, poetas.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados