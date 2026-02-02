"Chance zero" de o PSD abrir mão de sua candidatura à Presidência, diz Kassab

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou à Band que não existe qualquer possibilidade de o partido deixar de lançar candidatura própria à Presidência da República. Segundo ele, a legenda conta atualmente com três pré-candidatos considerados “excelentes” e a definição ocorrerá no momento oportuno do processo eleitoral. Kassab também avaliou cenários estaduais e o posicionamento do partido nas últimas eleições.

Ao comentar o desempenho do governador de São Paulo, Kassab fez elogios enfáticos à gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para ele, o atual chefe do Executivo paulista reúne indicadores históricos de aprovação e caminha com força para uma nova vitória nas urnas. “Tarcísio tem sido um excelente governador, com índice de aprovação que nenhum outro governador dos últimos 40 anos teve e que caminha para uma reeleição, não existe eleição ganha, mas acho que é uma probabilidade muito grande. É um dos melhores governadores dos últimos 50 anos no estado de São Paulo”, afirmou.

Kassab também relembrou as articulações do PSD nas eleições presidenciais de 2022 e explicou as razões que levaram o partido a não lançar um nome próprio naquele pleito. Segundo ele, houve um esforço direto para que o então presidente do Senado assumisse a candidatura. “Ele entendeu que a missão dele naquela eleição seria estar à frente do Senado, diante da tensão institucional que vivia o país na época”, disse, ao se referir a Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na sequência, Kassab relatou que o PSD chegou a dialogar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas que a possibilidade não avançou. “Tentamos o Eduardo Leite, que estava avaliando ser ou não candidato, mas declinou. Ter candidato por ter candidato é melhor não ter”, afirmou, ao explicar a estratégia adotada pelo partido naquele momento.

Ao abordar a relação do PSD com o governo Lula (PT), Kassab destacou que a presença de quadros da legenda na Esplanada está diretamente ligada ao engajamento regional durante a campanha presidencial. “Cada estado teve o seu caminho. Aqueles que hoje são ministros do presidente Lula é por conta de terem participado da campanha do Lula. Carlos Fávaro foi um dos mais importantes coordenadores da campanha de seu estado”, declarou.

Por fim, o dirigente partidário reforçou que o PSD está determinado a disputar o Palácio do Planalto na próxima eleição. “O PSD terá candidato à Presidência, tem três ‘excelentes’ pré-candidatos. Um deles será candidato e, se vencer, será um grande presidente da República”, concluiu Kassab, reiterando a estratégia nacional da sigla. “Chance zero de não termos uma candidatura própria".