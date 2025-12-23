Melhor “efeito manada” que “efeito burrada”

De repente, vi-me representado como uma cabeça de gado que dispara atrás da manada ao vê-la iniciar uma carreira. O jornalista Breno Altman retratou assim os que se indignaram com a matéria irresponsável de Malu Gaspar, de O Globo, contra Alexandre de Moraes:

“Constrangedor o efeito manada, entre alguns círculos de esquerda, para defender incondicionalmente o ministro Alexandre de Moraes. Claro que a ele deve ser assegurada presunção de inocência, mas as suspeitas de atuação em favor do Banco Master precisam ser rigorosamente apuradas.”

Em primeiro lugar, não acredito que alguém reagiu compulsivamente à “denúncia” da colunista de O Globo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, reagi, em reportagem que divulguei nesta terça-feira 23 de dezembro, criticando a forma irresponsável que a jornalista divulgou informações em off que lhe foram passadas.

Sua matéria cita meia dúzia de “testemunhas” relatando que Moraes praticou tráfico de influência em favor de sua esposa, que participou de um dos 77 mil processos que o Banco Master tinha – ou tem.

Estranho, também, que a jornalista nada escreveu sobre o instituto Iter, do Terrivelmente Evangélico, que vendeu 5 milhões em cursos a órgãos públicos e também a entes privados que julga, como a Fiesp.

https://www.estadao.com.br/politica/mendonca-relata-acoes-de-interesse-da-fiesp-e-mantem-convenio-com-a-federacao-por-meio-de-instituto/?srsltid=AfmBOoobKpZ3xiVMfwwMou-X_mYK05Az-gdqKzNIAP0PILSUcFcWhQuQ

Nesse aspecto, fico com a agência de checagem dita “Projeto Comprova”, que publicou a seguinte Matéria sobre o caso:

“Escritório da mulher de Moraes foi contratado pelo Banco Master, mas não há indícios de envolvimento em fraude financeira”

https://projetocomprova.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es/escritorio-da-mulher-de-moraes-foi-contratado-pelo-banco-master-mas-nao-ha-indicios-de-envolvimento-em-fraude-financeira/

Posso citar, também, trecho de matéria desta terça 23 de Daniela Lima, no UOL, sob o título “Reuniões de Moraes e BC tinham Magnitsky como tema, mas Master foi citado”:

“Ao UOL, fontes que acompanham o assunto minimizaram o teor do diálogo sobre o Master e também o tempo dedicado a ele, já que, na ocasião, o ministro e sua família viviam um cerco financeiro protagonizado pelos Estados Unidos. Dizer que houve algum tipo de pressão ou gestão na direção do dono do banco, Daniel Vorcaro, por parte de Moraes com Galípolo, afirmam esses interlocutores, ‘seria leviano’”

https://noticias.uol.com.br/colunas/daniela-lima/2025/12/23/reunioes-de-moraes-e-bc-tinham-magnitsky-como-tema-mas-master-foi-citado.htm?cmpid=copiaecola

Destarte o fato de Malu Gaspar fazer acusação dessa monta a Moraes no contexto de uma luta encarniçada contra a prática da extrema-direita de golpe continuado contra a República, soa surreal. Nenhuma de suas seis testemunhas teve a decência de mostrar a cara.

Acusações nas sombras contra um homem que foi ameaçado de ser forçado a assistir a sua mulher e filhos serem degolados diante de si, que teve decretada sua “morte financeira” pelo piloto da maior superpotência da face da Terra sem capitular ou hesitar por um segundo, pondo o interesse da Nação acima dos seus, são acusações, no mínimo, infames.

O autor da ofensa aos que diz que se comportam como bois e vacas na defesa de um homem cuja coragem nos salvou a todos, fala em “efeito manada”. Mas participou ativamente do “efeito burrada” que foi alguns “círculos de esquerda” espalharem aqui e nos EUA que Kamala Harris seria pior para o mundo que o tarado laranja.

Esse pensamento, abaixo, é que deveria constranger o nobre jornalista, a quem peço reflexão sobre a forma como trata Alexandre de Moraes e àqueles que reconhecem o desprendimento do ministro em prol da Nação. O texto a seguir foi colocado por Altman no X em 26 de janeiro último, às 20:18 h:

“Se a democrata Kamala Harris tivesse vencido as eleições, provavelmente teríamos quase toda a América Latina, incluindo Brasil e Colômbia, contra a Venezuela de Maduro. Com o governo Donald Trump talvez tenhamos uma ampla aliança contra o imperialismo. Há males que vêm para bem…”

https://x.com/brealt/status/1883655764855959803