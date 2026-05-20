Mentiras em série fazem de Flavio Bolsonaro o Pinóquio da política brasileira

A foto de Flávio Bolsonaro falando à imprensa na sede do PL não precisa de legenda.

Os rostos dos seus aliados dizem tudo. Era o caso de colocar balõezinhos acima de suas cabeças, como nas antigas "fotofofocas".

"Onde fomos amarrar nosso burro?"

"Em que enrascada nos metemos!"

"Será que o que ele está dizendo agora é verdade?"

"Qual será a próxima mentira?"

"Vamos nos afogar junto com ele?"

Ele não permitiu perguntas.

Nem adianta fazê-las. Para quem já mentiu tantas vezes, uma mentira a mais não faria diferença.

A única maneira de saber a verdade está nas mãos da Polícia Federal. Cabe a ela esclarecer. Só com indiciamento, busca e apreensão, interrogatório o Brasil poderá saber se seu nome é Flávio mesmo ou é Pinóquio.