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      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

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        Mentiras em série fazem de Flavio Bolsonaro o Pinóquio da política brasileira

        "Onde fomos amarrar nosso burro?", perguntam-se os aliados de Flávio Bolsonaro

        Mentiras em série fazem de Flavio Bolsonaro o Pinóquio da política brasileira (Foto: Brasil 247 / Dall-E)
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        A foto de Flávio Bolsonaro falando à imprensa na sede do PL não precisa de legenda.

        Os rostos dos seus aliados dizem tudo. Era o caso de colocar balõezinhos acima de suas cabeças, como nas antigas "fotofofocas".

        "Onde fomos amarrar nosso burro?"

        "Em que enrascada nos metemos!"

        "Será que o que ele está dizendo agora é verdade?"

        "Qual será a próxima mentira?"

        "Vamos nos afogar junto com ele?"

        Ele não permitiu perguntas.

        Nem adianta fazê-las. Para quem já mentiu tantas vezes, uma mentira a mais não faria diferença.

        A única maneira de saber a verdade está nas mãos da Polícia Federal. Cabe a ela esclarecer. Só com indiciamento, busca e apreensão, interrogatório o Brasil poderá saber se seu nome é Flávio mesmo ou é Pinóquio.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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