Pimenta aconselha aliados de Flávio Bolsonaro: "saltem fora logo, porque ele vai para a cadeia" (vídeo)

247 – O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o agravamento da crise envolvendo Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e afirmou que aliados do bolsonarismo deveriam abandonar imediatamente o entorno da família Bolsonaro.

Em declaração contundente, Pimenta classificou como uma “sacanagem” a exposição pública de parlamentares aliados durante a recente reunião convocada por Flávio Bolsonaro em Brasília para tentar conter os danos políticos provocados pelo escândalo do filme “Dark Horse”.

Eu queria me solidarizar com essa situação constrangedora que alguns deputados e deputadas foram submetidos. Acho uma sacanagem o que o Flávio Bolsonaro está fazendo com essa gente. Chamou todo o bolsonarismo para aparecerem numa foto que mais parece um velório.



Saltem fora… pic.twitter.com/GM8HKFx42l May 20, 2026

“Deputados e deputadas foram submetidos. Acho uma sacanagem o que o Flávio Bolsonaro está fazendo com essa gente. Chamou todo o bolsonarismo para aparecerem numa foto que mais parece um velório”, afirmou o parlamentar petista.

Pimenta também fez uma previsão direta sobre o destino político e judicial do senador: “Saltem fora logo, gente, porque ele vai para a cadeia”.

A fala ocorre em meio ao aprofundamento da crise que atingiu a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro após a divulgação de áudios e informações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, banqueiro preso preventivamente e investigado por fraudes ligadas ao Banco Master.

Flávio admitiu ter se encontrado pessoalmente com Vorcaro em São Paulo depois que o empresário passou a usar tornozeleira eletrônica. O senador afirmou que a reunião ocorreu para “botar um ponto final” nas negociações de financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro e buscar novos investidores para a produção.

Para Paulo Pimenta, o desgaste da família Bolsonaro se tornou irreversível. “O cerco está se fechando. A cada novo escândalo, fica mais evidente o nível de desgaste, constrangimento e desespero da família Bolsonaro”, declarou.

O deputado também alertou aliados da extrema direita sobre os riscos políticos de permanecer vinculados ao grupo bolsonarista em meio às investigações e denúncias. “Quem continua ao lado dessa turma vai afundar junto com eles”, disse.

A crise ganhou dimensão ainda maior porque atinge diretamente o núcleo político e familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado após os ataques ao processo eleitoral brasileiro. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde.

Nos bastidores de Brasília, dirigentes partidários já avaliam que o caso Daniel Vorcaro pode provocar um efeito devastador sobre a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026. Pesquisas recentes já indicaram queda significativa do senador após a explosão do escândalo.

Ao final da declaração, Pimenta afirmou que o país precisa superar o ciclo político associado ao bolsonarismo. “O Brasil merece virar essa página de ódio, corrupção e impunidade”, concluiu.