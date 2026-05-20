Michelle se mostra feliz e sorridente com o colapso da candidatura de Flávio Bolsonaro (vídeo)

247 – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reagiu com um sorriso ao ser questionada por jornalistas sobre a crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A cena ocorreu em meio ao agravamento do desgaste político do filho de Jair Bolsonaro após a divulgação de áudios comprometedores pelo Intercept Brasil.

Ao ser abordada sobre o caso, Michelle respondeu de forma curta e direta: “Tem que perguntar pra ele”. Em seguida, sorriu diante das perguntas dos jornalistas sobre os áudios em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

🇧🇷 Michelle ri ao ser questionada por jornalista sobre o áudio de Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master:



“Tem que perguntar pra ele”.



🎥 @Estadao pic.twitter.com/pxUVEzfWhi May 20, 2026

Nos bastidores da direita, o episódio já é tratado como um divisor de águas na disputa presidencial de 2026. A crise provocada pelas revelações abalou a candidatura de Flávio Bolsonaro, que vinha sendo apresentada pelo bolsonarismo como herdeiro natural do capital político do pai.

O constrangimento público de Michelle Bolsonaro ocorre justamente em um momento em que aliados da ex-primeira-dama passaram a enxergá-la como alternativa eleitoral mais viável para representar a extrema direita caso a candidatura de Flávio continue se deteriorando.

A reação de Michelle foi interpretada por setores políticos como um sinal claro de distanciamento do senador. Lideranças conservadoras avaliam que a ex-primeira-dama tenta preservar sua própria imagem enquanto o escândalo envolvendo Daniel Vorcaro ameaça atingir toda a família Bolsonaro.

O desgaste se aprofundou após pesquisas recentes indicarem queda significativa de Flávio Bolsonaro nas simulações de segundo turno contra o presidente Lula. Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta terça-feira (19) mostrou o senador despencando seis pontos percentuais após a divulgação dos áudios.

A sucessão de contradições envolvendo a relação entre Flávio Bolsonaro e o ex-dono do Banco Master ampliou a percepção de fragilidade da candidatura. Na avaliação de adversários e até de setores da direita, o caso atingiu diretamente o discurso moralista que sustentou o bolsonarismo nos últimos anos.

Enquanto Flávio enfrenta o momento mais delicado de sua trajetória política nacional, Michelle Bolsonaro vem ampliando sua presença pública e reforçando articulações com lideranças evangélicas e dirigentes do PL. A cena em que sorri ao comentar indiretamente o escândalo do senador foi vista em Brasília como mais um capítulo da disputa silenciosa dentro do próprio clã Bolsonaro.