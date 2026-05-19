Deputados do PL vão aos EUA para reunião com Eduardo Bolsonaro em meio ao escândalo Dark Horse

247 - Deputados do PL viajarão aos Estados Unidos no fim desta semana para participar de reuniões com o ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, que vive no país desde fevereiro de 2025. Segundo a Folha de São Paulo, os encontros ocorrerão em Dallas, no Texas, nos dias 21 e 22 de maio.

De acordo com parlamentares ouvidos pela reportagem, a agenda já vinha sendo organizada antes da repercussão do caso envolvendo o filme “Dark Horse”. O episódio ganhou destaque após o site The Intercept Brasil revelar conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre pagamentos ligados ao financiamento da produção audiovisual sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro afirmou que não houve ilegalidade na negociação e declarou que os recursos utilizados eram privados.

Aliados de Eduardo Bolsonaro estarão no encontro

Entre os convidados para a reunião está o deputado federal Mario Frias (PL-SP), produtor executivo do filme “Dark Horse”. Recentemente, Frias esteve com Eduardo Bolsonaro no Bahrein, país do Golfo Pérsico frequentemente visitado pelo filho do ex-mandatário Jair Bolsonaro.

Também foram convidados os deputados federais Paulo Bilynskyj (PL) e os deputados estaduais Gil Diniz (PL), Lucas Bove (PL), Tenente Coimbra (PL), Paulo Mansur (PL) e Cristiano Caporezzo (PL). Pré-candidatos à deputado apoiados por Eduardo Bolsonaro também devem participar da agenda política no Texas. A expectativa é de que entre 15 e 20 pessoas estejam presentes nas reuniões.

Investigação sobre recursos amplia pressão política

A viagem acontece em meio aos desdobramentos do caso “Dark Horse”, que também atingem Eduardo Bolsonaro. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, um fundo ligado ao advogado Paulo Calixto, responsável pela defesa de Eduardo nos Estados Unidos, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, estado onde o ex-deputado reside atualmente.

Calixto também administra outro fundo que, conforme a publicação, recebeu parte dos R$ 61 milhões pagos por Daniel Vorcaro em 2025 a pedido de Flávio Bolsonaro.

A Polícia Federal suspeita que recursos ligados ao ex-banqueiro tenham sido utilizados para custear despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O filho de Jair Bolsonaro rejeitou as suspeitas e classificou a acusação como “tosca”. Segundo Eduardo, seu status migratório impediria o recebimento desse tipo de valor.

O site The Intercept Brasil também revelou que Eduardo Bolsonaro atuou como produtor-executivo de “Dark Horse” e assinou contrato com poderes relacionados à gestão financeira do projeto.

PL tenta reagir ao desgaste político

Nos bastidores do PL, aliados reconhecem que a divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro provocou desgaste político para o grupo bolsonarista e pode afetar a pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

Estratégia de campanha

Além das reuniões políticas, os participantes da viagem deverão gravar vídeos para a campanha eleitoral de outubro e discutir estratégias do partido para as eleições.

A viagem ocorre poucas semanas após Eduardo Bolsonaro apoiar a indicação do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), como pré-candidato ao Senado em São Paulo.

A escolha gerou desconforto em setores do partido ligados ao bolsonarismo mais ideológico, já que André do Prado é considerado próximo do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Em março deste ano, outro grupo de parlamentares ligados ao partido já havia viajado ao Texas para encontros semelhantes com Eduardo Bolsonaro, em uma movimentação voltada ao fortalecimento político do grupo para as eleições de 2026.