Kassab já não disfarça mais o desconforto com o que define como “submissão” de Tarcísio de Freitas ao clã Bolsonaro. O sinal mais explícito foi a selfie que ele fez, ontem, com seu trio de presidenciáveis. O endereço da postagem era o Palácio dos Bandeirantes.

Embora seja inegável que Bolsonaro colocou seu ex-ministro no mundo da política, e ele foi eleito governador, em 2022, graças ao eleitorado do hoje presidiário, também é fácil constatar que, nas eleições de 2024, o partido de Kassab elegeu 206 prefeitos, o dobro do PL (104) e quase o triplo do Republicanos (84), de um total de 645 prefeituras. A coligação de Tarcísio, articulada por Kassab (e não por Bolsonaro) conquistou entre 420 e 629 prefeituras, resultado que poderá lhe garantir, em 2026, uma reeleição tranquila.

É evidente, portanto, que, se Tarcísio deve ser grato a Bolsonaro por 2022, deve agradecer a Kassab por 2024.

De mais a mais, o filho de Bolsonaro não tem um currículo que o credencie ao Planalto; ao contrário, seu passado de relações com milicianos, rachadinhas e negócios mal explicados tende a prejudicá-lo durante a campanha, quando esses episódios serão lembrados pela campanha do PT.

Já os presidenciáveis do PSD são governadores de três estados importantes, sem problemas com a Justiça e bem avaliados pelas respectivas populações.

A legenda da selfie de Kassab poderia ser “eu tenho três presidenciáveis e você apenas um” ou “meus presidenciáveis são melhores que o seu”. Ou “meus presidenciáveis são ficha limpa; e o seu?”

Está implícito que Kassab gostaria que Tarcísio ou apoiasse, em 2026, o presidenciável do PSD que ele vai escolher, ou ao menos se mantivesse neutro, sem oferecer palanque ao filho de Jair.

Bolsonaro é o passado; Kassab é o futuro.